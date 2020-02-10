全球油價跌至一年來新低

受中國新冠疫情蔓延全球影響，在普遍憂慮情緒的籠罩下，周一油價繼續滑落，布倫特原油價格跌至一年多以來的最低點。

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2月10日星期一，全球油價持續下跌， 4月交貨的倫敦北海布倫特原油期貨每桶價格跌至54.20美元，與上周五收盤價格相比，下跌了0.50%。紐約3月交貨的原油期貨下跌0.58%，每桶為50.03美元。

經過周末兩日休市後，周一，布倫特原油價格跌至2019年1月以來的最低水平。

全球多重監管的歐洲知名外彙經紀商愛華（Avatrade）的一名分析師指出：出於對原油需求的憂慮，石油價格繼續下滑。

法新社報道指出：作為全球最大的石油消費國，中國正在經受着新冠疫情的打擊，最新數據顯示，疫情造成的死亡人數已超過900人，確診病例則超過4萬人。而本周一開始，在家度春節長假的各方人士應陸續返回工作崗位。

武漢肺炎的傳播引發的恐慌心理在很大程度上導致整個國家陷入停頓，許多城市繼續實施旅行限制。

石油輸出國組織（歐佩克）及包括俄羅斯在內的其他盟國，正在努力尋求一個變通的解決辦法，以應對新冠疫情對能源需求的影響，從而引發了油價下跌。

報道引述阿爾及利亞能源部長周六披露的信息指出：經過數天時間的會議討論之後，石油輸出國組織下屬的一個聯合技術委員會(JTC)向該機構及其以俄羅斯為首的盟國提出建議，主張將減少石油產量的協議延長至2020年底，並進一步減少石油產量至今年第二季度末期。但是，俄羅斯方面卻要求更多時間進行思考，以決定是否支持相關建議。據報道，聯合技術委員會雖然不是決策機構，卻是石油輸出國組織的組成部分。

此外，關於原定於3月初舉行的下次部長級會議的計畫，目前也遭擱置。報道引述俄羅斯國家通訊社塔斯社周日披露的消息指出，阿塞拜疆能源部長沙巴佐夫認為：3月初舉行下次部長級會議的可能性不大。