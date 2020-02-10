加拿大著名病毒學權威在肯尼亞突然死亡

加拿大著名病毒學權威人士弗蘭克·普拉默（Frank Plummer）2月4日在肯尼亞開會時突然死亡。據加拿大廣播電台法文網站（Radio-Canada） 2月5日發布的消息，這名加拿大頂級病毒學家的死因沒有被公布。

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67歲的加拿大病毒專家弗蘭克·普拉默當時在肯尼亞首都內羅畢參加一個有關艾滋病毒VIH和性病毒傳染的年度研討會。他是這次年會的主講人之一。

加拿大廣播電台法文網引述一位名叫拉里-傑爾蒙（Dr. Larry Gelmon）的醫生說，弗蘭克-普拉默倒下後，被送到醫院，在醫院被宣布死亡。

據加拿大電台介紹，弗蘭克-普魯默出生於加拿大曼省的溫尼伯市。他在那裡領導加拿大國家微生物學實驗室（le Laboratoire national de microbiologie）很多年。他因在非洲的研究有助於理解艾滋病毒的傳播，而獲加拿大蓋爾德納獎（prix Canada Gairdner）。

另據一個中國微信網消息稱，弗蘭克-普魯默也是國際調查武漢新冠病毒疫情的關鍵人士之一，他曾領導的加拿大P4實驗室，也是中國學者邱香果夫婦被指控間諜罪的地點。