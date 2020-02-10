特朗普：新冠病毒疫情隨天氣轉暖4月會消失

美國總統特朗普周一表示，他預期已造成900多人死亡的新型冠狀病毒疫情會隨着天氣轉暖在4月份消失。英國宣布新冠病毒構成公衛嚴重迫切威脅。英國將武漢湖北列疫區。

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美國總統特朗普周一在白宮表示，“病毒一般會在4月份消失”。特朗普說，“高氣溫會殺死這類病毒”，“這將是一件好事”。特朗普再次肯定北京面對疫情所作的努力。特朗普說，“我認為他們（中國）做的很好”。“我與習主席長時間通話，他很有信心”。

另據路透社報道，英國政府周一宣布，新型冠狀病毒已對公共衛生構成嚴重迫切威脅，英國並宣布新措施阻止疫情擴散，包括指定兩間醫院，專門隔離來自受影響地區的人士，而受影響人士必須接受強制檢疫，否則不準離開檢疫地點。

英國衛生部稱 ，“衛生大臣宣布新冠病毒感染或傳播對公共衛生構成嚴重迫切威脅”。

英國新增4宗新型冠狀病毒確診個案，使英國確診個案增至8宗。新增個案都曾與一名早前在法國確診的英國患者接觸。

英國航空公司應對中國新型冠狀病毒疫情取消所有去中國的航班，直到3月底。

英航在上月已暫停去北京和上海的航班直到本月底。英航周一發出聲明，宣布已取消所有往返北京和上海的航班直到3月31日。英航來回香港的航線不受影響，如常提供服務。英航正聯絡受影響航班的顧客，商討作出合適安排，包括向其他航空公司訂機票，全數退款或向英航訂稍後日期的機位。

由於中國的病毒疫情持續，英國政府繼續勸告國民，若非必要，不要去中國。