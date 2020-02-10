網上呼聲：不要讓陳秋實變成第二個李文亮

李文亮之死，許多中國人殤痛。現在，另外一位以公民記者身份報告武漢疫情真相的人，律師陳秋實失聯了。人們呼籲，不要讓陳秋實變成第二個李文亮，“請關注活着的吹哨人”。同時，已有人在白宮網站發起請願，呼籲拯救陳秋實和敢於披露武漢疫情真相的武漢市民方斌。

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如果當局不要堵住李文亮的嘴，武漢疫情不至於蔓延到如此地步，今日或不至於近千中國人喪命，確診人數正在突破四萬大關，全中國陷於恐慌。李文亮被警方強行畫押堵嘴，不久自己不幸感染新冠病毒，不治身亡，李文亮生前說過：“我覺得健康的社會不應該只有一種聲音”，他的死引發輿情洶湧，要求言論自由的聲音此起彼伏。人們形容他是“吹哨人”。

然而另一個說真話的人失聯了。他就是律師陳秋實。大年三十，乘坐最後一趟高鐵趕到武漢，他以公民記者的身份記錄、報道武漢疫情，他希望儘力向外界提供這座被封閉的城市的真實情形。陳秋實通過發布在推特、YouTube上的視頻，真實地記錄了患者的處境和缺少醫療物資，許多人求救無門的情景，在武漢建立大規模隔離點之後，他警告可能會發生交叉感染。

一位匿名管理陳秋實推特帳戶的緊急聯絡人表示，陳秋實於六日十五時左右最後一次與他聯繫，表示準備當天去方艙醫院採訪，當日傍晚，電話已無人接聽。現在，他徹底失聯了!

次日，他的朋友、格鬥健將徐曉冬告訴外界，陳秋實的母親告訴他，接到青島國寶電話，秋實已被強制隔離，但他們不告訴隔離地址。陳秋實的母親請求徐曉冬幫助。

因李文亮逝世處在悲憫中的許多人對這一消息感到震動。署名嘯男的作者寫道：“我們剛剛失去吹哨人李文亮醫生，我們必須要關注活着的吹哨人陳秋實”。他呼籲人們關注他，尋找他，為他吹哨，不要讓他成為惡政的獻祭。

在微博上，毛一複寫道：“把秋實還給我們，把真相傳遞出來”。Cecyhoney表示：“我們暫且不用去細究陳秋實是怎樣的一個人，僅是他作為一個公民，到底有沒有發聲的權利這點上，政府就輸理了。富強民主自由天天掛在嘴邊，天天號召文化自信，那麼國家有沒有一點自信呢？連年輕人發表意見的權利都不可以給嗎？”papavivian：“從李醫生的逝去，和秋實的失聯，我以為的微乎其微的希望也一點點的消失殆盡，我們沒有希望了。”

微博上多人轉發的帖子寫着：

“秋實記者不顧個人安危去了武漢，其實他可以不去，他可以在黑龍江老家陪着父母看春晚，但是他有自己的信念，他覺得中國人自己配得上一個真相，所以他去了，在疫情不清晰但是知道很嚴重的早期，這個封城之下的最勇敢逆行者，只是為了親眼看看真實的疫情。讓我們中國人看看真相是不是新聞中的樣子。就是這麼簡單的動機，現在被抓捕了，被強制隔離了。這位作者還說，“如果秋實記者下次消息被披露被感染，未來會以最壞的惡意揣測一切。看到所有官方新聞”。他憤怒地稱：“現在還在辱罵秋實的人，如果知道他在做什麼，那你們就是一幫不配有中國公民頭銜的豬，永遠當奴隸去吧。”

去年夏天，香港爆發反送中運動，身為律師的陳秋實想通過實地考察，了解中國官方把示威者描述為暴徒的敘事是否真實，他的出現引起轟動，但三天後被迫返回北京。不久，他在微博，微信，抖音的帳戶被銷號。