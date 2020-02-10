美國白宮要求科學家調查2019年新冠病毒來源

武漢新冠肺炎疫情爆發以來，有關病毒來源的各種疑問流傳，主要包括：新冠病毒是否被人工剪輯？是否被武漢病毒所泄漏？是否是美國的基因武器? 美國白宮2月6日要求科學家調查新冠病毒的來源。

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據一個名為“數字曙光”（aubedigitale.com）的網站2月8日說，白宮委託一些科學家調查，希望確認2019新冠病毒是否是一項“生物工程的成果”。該網站在一周前曾發布一些對武漢新冠狀病毒來源的疑問。

美國廣播公司ABC 在2月6日報道稱，白宮在有關武漢疫情的假信息在網上泛濫之際，要求美國科學家和醫學研究人員調查武漢冠狀病毒的來源。白宮科研政策辦公室(OSTP)主任Kelvin Droegemeier 向美國國家科學院，工程院，以及醫學院發信，要求專家與科學家們儘快查出新冠病毒的源頭，以便，遏制目前的流言，為將來的疫情做準備，更好地了解冠狀病毒在動物/人類傳播以及環境的各個方面。

白宮科研政策辦公室主任Kelvin Droegemeier在寫給美國國家科學院院長Marcia McNutt的信函中提到，一篇全面質疑新冠病毒來源的文章（後來被從網上拿下）凸顯確定新冠病毒來源的緊迫性。

白宮科研政策辦公室主任Kelvin DroegemeierIl還呼籲邀請專家，特別是世界一流遺傳學家和冠狀病毒專家與進化生物學家召開會議。