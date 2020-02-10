習近平現身北京街道視察疫情

中共總書記習近平今天2月10日終於在北京街道小區現身。中國官媒發布他在北京安貞街道安華里小區視察的照片。今天恰逢世衛組織國際專家團隊抵達北京開始調查武漢疫情。

廣告 繼續瀏覽後續

武漢新冠病毒爆發以來，習近平大部分時間處於隱身狀態，除了在北京會見世衛總幹事譚德塞和柬埔寨總理洪森。

據中國官媒新華社報道，習近平10日下午在北京調研，指導新冠肺炎疫情防控工作，首先來到朝陽區安貞街道安華里社區，了解基層一線疫情“群防群控”、“居民生活必需品保障供應”等情況，看望和慰問“社區居民”和“工作人員”。

從官媒公布的照片可見習近平帶着口罩，接受測量體溫，然後指點一塊“安華里社區基本情況”的屏幕。一名戴口罩女子站在屏幕旁，10來名“口罩男”站在習的身後，其中依稀可辨國務院副總理劉鶴與中共北京市委書記的蔡奇。然後習近平移步外面，對十來個戴口罩的居民講話。

另據財新網報道，習近平在視察安貞里之後，去了北京地壇醫院，察看那裡新冠感染者的診療情況，並通過視頻連線武漢重症患者收治醫院，聽取中央指導組、湖北指揮部的彙報，慰問一線醫務人員。隨後，他前往朝陽區疾病預防控制中心，了解應急處置、流行病學調查、篩查報告和北京市疫情防控工作情況。據報道，北京市已錄得337例新冠病毒確診病例，包括兩人死亡。

習近平首度公開在北京社區露面視察疫情，正值世衛組織國際專家團到訪北京準備調查武漢疫情之際。習近平1月28日在北京人大會堂與世衛組織總幹事譚德塞會面時曾表示，抗擊武漢疫情，他一直在“親自”指揮和“親自”部署。

習近平本次親自視察疫情的另一個大背景是武漢“吹哨人”李文亮醫生帶着“造謠者”的警方訓誡，感染新冠病毒不幸殉職，引發全國輿情沸騰，許多中國人開始意識到封鎖言論可以殺人，批評的矛頭多指向當局封殺言論。