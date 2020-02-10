鍾南山團隊:新冠潛伏期最長24天 感染腸道 未必發燒

中國病毒專家鍾南院士的研究團隊2月9日發布最新研究結論指出，2019新冠狀病毒的潛伏期最長24天，病患未必發燒，肺炎表現佔76%，病毒也存於腸胃道，污染物的傳播可加速病毒擴散。

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這項研究通過對中國552家醫院的1099個病例數據的統計和研究做出上述結論。該研究發現“2019新型冠狀病毒”的潛伏期中位數為3天，最長24天；死亡率相對較低；相當一部分患者初次就診時沒有發燒和影像學異常表現；

據新京報介紹，鍾南山團隊的調查報告指出，只有不足一半的患者在初次就診時發燒，如果主要以發燒檢測，可能漏診。而且並非所有新冠病毒感染者都患有肺炎。在入院時接受胸部掃描（CT）的840名患者中，有76.4％表現為肺炎。

污染物的傳播可能加速新冠病毒的擴散。在6.5%的糞便樣本中驗出2019新冠病毒；部分患者在胃腸道、唾液或尿液中檢測到了2019新型冠狀病毒。因此，衛生保護應考慮到通過胃腸道分泌物的傳播途徑。

通過整合系統保護措施，這些發現將遏制2019新型冠狀病毒在全球範圍內的快速蔓延。這論文目前刊登在醫藥類論文預印本平台medRvix平台上，尚未經過同行評審。