27外國人在中國確診新冠肺炎 兩人死

北京當局今天宣布，共有27名在華外國人被確診感染新型冠狀病毒肺炎，其中兩人死亡。死者分別是日本公民和美國公民。這兩人都死在武漢。

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中國外交部發言人耿爽在網絡記者會上說，截止到今天2月10日早8點，已有27名在華的外國人被確診新冠肺炎，其中兩人死亡，三人治癒出院，22人接受隔離治療。

耿爽透露， 2月6日19時，一名美籍華人在中國湖北省武漢市病逝。該美籍華人在華治療期間，中方一直同其在華親屬保持聯繫，並予以積極救治。我們謹對逝者表示哀悼。中方已通過外交渠道將有關情況通報美方，願繼續協助美方及家屬處理好後續事宜。

耿爽在記者的追問下補充說，另一名在華死亡的外國人是日本公民。據法廣東京特約記者楚良一報道，日本政府2月8日接到通知，一名60歲的日本公民在武漢死亡。

中國外交部發言人說，世界衛生組織譚德塞總幹事多次強調，不建議倉促撤僑，最好的辦法是留在原地並做好自我防護。我們希望WHO的專業意見能夠得到尊重。當然，對於希接回本國在武漢公民的國家，中方會根據國際慣例，依照中方有關防疫規定，做出相應安排並為此提供必要協助和便利。

新冠病毒疫情已經擴散到世界20多個國家。世衛組織總幹事譚德塞周日警告稱，全球新冠病毒疫情現在可能僅是冰山一角。

世衛組織國際專家團隊今天抵達北京，開始調查武漢疫情。北京官方今天公布的最新統計顯示，中國內地的死亡病例升至908人，確診感染人數超過4萬。昨天一天新增死亡97例，新增確診感染超過3千人。

中國春節假期結束，應在11日恢復工作。但大規模人員流動會加劇疫情的傳播，引發世衛組織擔憂。自1月23日武漢封城以來，湖北和其他一些省份都實施人員流動限制。