世衛命名新冠病毒“Covid-19 ”疫苗或在18個月內出現

世界衛生組織周二通過社交媒體推特發布了其確定的新型冠狀病毒引起的疾病的英文名稱：COVID-19 。世衛在日內瓦召開新型冠狀病毒全球研究與創新論壇，總幹事譚德塞表示，新冠病毒疫苗可能在18個月內完成。

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新冠病毒引起疾病的英文名稱：COVID-19，中文翻譯為“2019年冠狀病毒病”。

COVI是冠狀病毒英文縮寫，D是英文疾病一詞的首個字母。2019年代表疫情暴發的年份。世衛推文表示：根據世衛準則，這一命名“不涉及地理位置、動物、個人或人群，易於發音，並且與該疾病有關”。 推文說：“擁有一個名稱很重要，可以防止使用其他可能不準確或帶有恥辱的名稱。這也為我們提供了一種標準格式，可用於將來發生的任何冠狀病毒疫情。”

世界衛生組織發言人沙伊布今天在日內瓦表示，對冠狀病毒的了解仍處於早期階段，現在還不完全清楚這一病毒的潛伏期會持續多久。

為期兩天的2019年新型冠狀病毒研究與創新論壇周二開始在日內瓦舉行。參加日內瓦研究與創新論壇的專家將在今明兩天討論疫情的這一方面和其他許多問題。世衛總幹事譚德塞發表講話強調，論壇的目標之一是達成一份“科研路線圖”。

據譚德塞表示，目前仍在研發疫苗，尚未出現有效診療方法，而病毒感染速度，傳染期，試劑檢測，重症病例管理及相關倫理等問題也急需尋找答案。

他說，首批疫苗可能在18個月內取得，“所以目前我們必須採取一切行動，使用可取得的武器”。