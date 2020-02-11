世衛組織：有機會制止新冠病毒蔓延 鍾南山：疫情有可能四月份結束

武漢肺炎在中國造成的死亡病例已經破千，位於日內瓦的世界衛生組織周二召集全球專家尋求良策。世衛組織稱，新冠病毒對全球構成嚴重威脅，但也有可能制止其蔓延。在中國，傳染病學專家鍾南山同日在路透社採訪時評估，疫情本月應在中國達到高峰，有可能在四月結束。

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四百多名全球科學家周二聚集日內瓦世界衛生組織總部，尋求制止新冠病毒蔓延的對策。世衛組織總幹事譚德塞在會上表示，“如果我們全力以赴，我們有制止這一疫情蔓延的現實機會。”在論壇開幕式上，他表示，新冠病毒已對全球構成嚴重威脅。

他同時宣布，世衛組織正式命名新冠病毒為COVID-19。他表示，之所以如此命名，是為了容易發音。

在日內瓦聚會的專家們對應對新冠病毒疫情的方法進行檢討，同時重點將圍繞新冠病毒的傳播以及可能的治療方法探討。專家們還將分享有關新冠病毒可能的病源的研究成果。目前普遍傾向於蝙蝠是新冠病毒的宿主，這一病毒通過蝙蝠傳給了其他動物，然後又經過這些動物傳染到人類。中國廣州的專家日前宣布，他們研究的結果顯示，穿山甲是把新冠病毒從動物傳人的中間宿主之一。

世衛組織呼籲所有國家分享研究成果共同對抗疫情，尤其涉及病毒的樣本更需要交流。譚德塞表示，為了戰勝這一疫情，我們需要公平的共享資料。

他希望這一會議能夠形成一個對抗疫情的路線圖。

中國著名的傳染病學專家鍾南山周二對新冠疫情做出最新評估，他認為這一疫情將於本月在中國達到高峰，可能4月就會結束。鍾南山在接受路透社採訪時做了上述表述。

被視為中國政府主要的衛生顧問之一的鐘南山表示，根據數學模型、病毒蔓延最新發展情形以及政府防疫作為的綜合評估預測，疫情應在本月中下旬進入高峰期，隨後感染率進入平穩期，然後逐步遞減。

他謹慎地表示，“我希望這波疫情可以差不多在四月結束”。他提及，中國部分地區的新增病例已經減少。

不過，鍾南山之前有關新冠疫情高峰期的預測被證明言之過早，因此他的最新預估恐不能完全消除人們日益增長的憂慮，尤其是這一衛生危機給經濟發展帶來的衝擊令人憂心忡忡。

根據最新數據，新冠病毒已在中國造成1016人死亡，確診病例高達42600人。星期一開始，中國開始全面復工，北上廣等大城市面臨幾千萬返程復工的人流的挑戰，北京、上海、廣州、深圳等已採取嚴格的小區封閉管理，以防隨着大規模復工引發疫情進一步蔓延。