中國官方新冠病毒死亡超千人 單日感染人數下降

中國官方公布最新的新冠病毒肺炎死亡病例累計超過1千人，感染者超42000人。但是昨天單日的感染者數量比前一天下降，是否意味者湖北疫情出現拐點？

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中國官方今天2月11日宣布的數據顯示，昨天10日新增死亡病例103例，累計死亡1011人；新增確診感染2478例，累計42638例。昨天單日確診感染病例比前一天減少20%，是否意味者湖北疫情出現拐點？路透社說，這是過去兩周內第二次出現新增病例數減少。

世界衛生組織專家先遣組昨天抵達中國調查疫情。新型冠狀病毒肺炎死亡病例目前已超過非典薩斯(SARS)。

世衛組織(WHO)總幹事譚德塞警告稱，目前中國境外感染情況可能是冰山一角。他擔憂從未到過中國的人的感染病例在境外呈現星火燎原之勢。

在中國之外的30個國家及地區，確診病例已超過320例，香港及菲律賓共有兩個死亡病例。今天香港一座35層樓房的上百居民被撤離，原因是這座樓內的兩名居不同樓層的居民被確診感染新冠病毒。這個情況與2003年香港淘大花園傳染薩斯的途徑相同，被懷疑病毒通過排污管道的糞便傳染。也佐證了鍾南山團隊前天公布的調查報告中所說：新冠病毒可以通過腸胃消化道傳播，未必是通過空氣傳染的肺炎。

此外，鑽石公主號郵輪仍在橫濱港隔離，日本改為對全船3700名乘客和船員全部進行檢驗後，又發現65個新增確診病例，使得這艘游輪的確診病例升至135例。

泰國衛生部長阿努廷(Anutin Charnvirakul)今天2月11日表示，已禁止威斯特丹號(MS Westerdam) 游輪在泰國靠港，儘管該郵輪上並無確診病例。