六個湖北人幾乎“擺平”美國國防部臨參觀前被截停

每一年來自全球大概10萬人事前報名登記，就可以獲得導遊引領下參觀美國國防部的五角大廈，每一個訪客在五角大廈的行程大概要步行1.5英哩，導遊通常是一個專上軍服的軍人，他一般情況下要依照一本33頁的材料，向訪客介紹美國的軍事歷史。

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因此之故，根據外交政策雜誌報道，最近有六個來自中國湖北省的人報名參觀五角大廈時，根本沒有人覺得有何不妥。但這是在湖北省會武漢爆發影響全球的無名冠狀病毒之前，迄今並已造成超過600人死亡。疫情爆發促使中國當局將境內多個城市實行封關封城，包括美國、澳洲等多個國家已經拒絕來自大陸的訪客，航空公司很多也取消往來大陸的班機。

報道指，直到上個星期，湖北的病毒終於令到遠在7000英哩之外的美國醒覺，五角大廈軍事保衛署決定，容許來自湖北的訪客進入擁有2.6萬僱員的五角大廈，委實有點過於冒險。五角大廈發言人高爾（Sue Gough）告訴外交政策雜誌，國防部已經取消他們原定的參訪行程。

高爾說：“我只能證實有六個來自中國湖北省的個人，原定在1月30日參訪五角大廈，但最終被取消行程。這個決定乃基於保護五角大廈僱員的健康和安全而作出的。”

她說，五角大廈軍事保衛署（PFPA）事前曾與五角大廈的公共健康官員磋商，才決定取消上述的參訪行程，“任何人都可以因為健康和安全的理由而被取消原定的行程”。但她基於個人保密理由，拒絕透露六個湖北人的背景資料。

由於國防部有數以萬計的軍事人員派駐海外，因此目前正密切注視有關疫情的發展。

五角大廈已經批准在美國境內六個軍事設施改作為美國從武漢撤僑返國的隔離中心，國防部只提供住宿支援，但有關人員將不會與隔離人士有所接觸。

國防部首席發言人賀夫曼（Jonathan Hoffman）說：“就對付冠狀病毒一事而言，我們的軍人和他們的家人，以及我們基地社區的健康和安全，一直都是我們首要的關注。”