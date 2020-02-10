到武漢去？不 習近平出現在北京

千呼萬喚始出來，武漢疫情爆發以來，自稱“我親自指揮，親自部署”武漢抗疫的中國國家主席習近平，2月10日戴着口罩首次出現在民間“調研”。

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武漢疫情12月8日已出現，李文亮醫生等人12月底就開始披露，但是遲至1月20日，習近平才發話“必須引起高度重視，全力做好防控工作”，懂得中國權力體制的人明白，這時候武漢疫情人傳人，情勢極其嚴重，習近平本人才“高度重視”了。

隨之武漢封城，醫療物資奇缺，一千多萬人水深火熱，習近平和常委們年底團拜觀看文藝演出，春晚歌舞昇平，引起罵聲。大年初一，習近平主持召開第一次“抗疫”常委會，罕見地讓總理李克強擔任應對疫情小組長。在習近平時代，小組長幾乎是習近平控制各個領域的專權，他兼任着十幾個小組長。但是，這個小組長，他讓李克強承擔了。

武漢水深火熱，許多民眾希望他們的最高領導人習近平能像他的前任一樣，能夠出現在前線，習近平卻選擇在幕後指揮，中國總理李克強去了一趟武漢，那次李克強前往，並未給武漢嚴峻的抗疫形勢帶來絲毫的緩解。

之前，中國網絡曾流傳習近平“去了武漢”，這一傳聞得不到官方證實，更像是民間徒然的希望：他既然“親自指揮”抗疫就應該去災難深重的武漢無撫恤民情。武漢那邊，確診數字日日暴增，死亡人數日日上升，更讓許多人於心不忍的是，許多患者，從一個醫院走到一個醫院，無法被確診，因為缺乏核酸試紙，或者無法讓病人使用核算試紙，使用核算試紙確診後，又沒有足夠的病床。根據中國媒體『財經』的報道，許多患者就這樣被當作“普通肺炎”處理了，死了，永遠也無法列入武漢肺炎死亡者名單。

老百姓的憤怒從網絡里、朋友圈越來越多顯露出來，中國在世界上越來越孤立，疫情形勢嚴峻，越來越多的國家開始中止前往中國的航班，接走留在武漢的僑民，法國世界報形容：“中國封鎖武漢，世界封鎖中國”，1月28日，親北京的世衛組織總幹事譚德塞來訪等於為習近平解圍，他讚揚中國在抗疫鬥爭中的“透明度”，以及習近平領導的果斷。在世衛組織鼓舞下，習近平竟然情不自禁，說出“我一直親自指揮，親自部署”武漢疫情防控工作。

之後，習近平又消失了整整七日。在這期間，中國著名法學家許章潤撰文指出，憤怒的人民不再恐懼，在中國大地逃亡的憲政學者許志永發出了請習近平讓位的吶喊。2月5日，柬埔寨首相洪森來訪，給了空前孤立的中國的統治者習近平一次向世界露面的機會，他感謝洪森這位老朋友，他可以藉此向國際社會顯示，中國並不孤立。

2月6日，在一月初披露武漢疫情堪比非典疫情而被警方傳喚，隨後自己不幸感染新冠病毒的李文亮醫生終至於不治而亡後，一時間，中國人的憤怒達到了極點。人民責怪強權政體不讓他們說話，不讓披露真相，只顧政權維穩，使得對抗武漢疫情整整失去了三周的寶貴時間。輿情洶湧，中國當局的審查員第一次顯得措手不及，無法來得及刪掉人們對當局的指責，要求言論自由的呼聲此起彼伏，清華校友、武漢大學教授，以及一些著名知識分子紛紛站出來要求變革，而習近平的沉默再次引起紛紛猜測。

2月10日，習近平終於在街頭出現了，象徵性地與民眾見面，測量體溫。這是2月5日習近平會見柬埔寨首相洪森後再一次公開亮相。這是李文亮醫生逝世後引發輿論爆炸後習近平第一次露面，也是習近平武漢疫情爆發後第一次出現在民間。

習近平每次出現都很被動，好像總是到了萬不得已的時候。這次的“民間調研”也顯得很不普通。也許習近平感覺到了武漢疫情進入拐點，宣揚抗疫鬥爭取得偉大勝利的時間不遠了？不少人注意到了一個很小的細節，很偶然。那是黨報『人民日報』網絡版報道習近平這次親民舉動的排版。在“習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作”新聞下面，是“到武漢去”四個大字! 下面一行小字：“到武漢去!對口支援湖北地市對照表來了”。在一個眾人被封口的國家，隱喻似乎顯得重要，偶然的排版也會引發諸多解釋。

有分析者認為，武漢疫情發生以來，習近平一直留在北京。“到武漢去”，已經不僅僅是要求習近平親去武漢撫恤災民，更多了一層難以言說的憤怒的象徵。尤其許多網友發出的“到武漢去! 到祖國最需要的地方去!”其實是在嘲諷“親自指揮”者至今畏首畏尾。李醫生的死，為什麼能引發那樣一場洶湧的輿情？這是千百萬被封嘴的中國人瞬間爆發的同理心，這個驟然爆發的憤怒，根本上是指向習近平“親自指揮”的亂局。