北京罷免官員隔靴撓癢 武漢網民呼籲自救

正如觀察家所預測的那樣，北京開始尋找為新冠疫情失控負責的替罪官員，中國官媒周一宣布，湖北省衛健委的兩名高層被免職。這兩名高官分別是湖北省衛健委黨組書記張晉與湖北省衛健委主任劉英姿。然而，中國官方的上述決定是否足以平民憤？對緩解危機又能夠起到多大的作用？

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有意思的是，中國官媒在報道罷官消息時並未明確指出，撤除上述兩位官員職務的原因是什麼。將焦點集中在接管湖北疫情防控任務的中國國家衛生建委副主任王賀勝，王賀勝已經被調任湖北省委常委；他於上周末在武漢當地首次亮相，而事實上，根據來自中國國內的報道，王賀勝在1月23日武漢封城的當天，就已經抵達武漢，他是武漢疫情爆發之後，第一個從中央調整到湖北省委高層的領導。與此同時，湖北省黃岡等地的地方衛生部門官員也有多位遭到罷免，中國湖南等省市也紛紛爆出官員被撤職的消息。中國官媒還報道說，武漢市副市長等多名官員也被中央派到湖北的指導小組約談，暗示還會有更多的官員下台。

然而，回顧新冠疫情爆發之後的一系列事件，輿論今天最為關注的是病毒的來源究竟是什麼？為何會發展到今天這一地步？中國官方對來自美國官方以及學術界有關病毒是否有可能來自武漢病毒實驗室的疑問並沒有給出令人信服的回答。武漢實驗室負責人石正麗所謂“閉上你的臭嘴”的回答令人對她的學者資格產生懷疑。

此外，最令中國民眾義憤填膺的是是中國官方的審查制度公然剝奪中國憲法賦予中國民眾的言論自由的權利，這也是為什麼李文亮醫生之死會在全國各地乃至全世界引發如此強烈的共鳴。因為如果當初武漢官員沒有隱瞞病情，如果當初沒有浪費兩周多的時間及早的採取預防措施，那麼，或許也不會出現今天的局面。北京如果決定傾聽民意的話，那麼，就應該追究當初封鎖消息的武漢公安部門的責任。雖然北京當局也確實宣稱派檢查團前往武漢，對李文亮醫生等八人遭遇的不公待遇展開調查，但是，早有中國網民就此調侃說，不要專門派遣調查團去武漢，不要花費差旅費了，因為問題的根源並不在武漢，而是在北京。言論自由，這是中國公民最迫切，最主要的訴求，“讓人說話死不了人，不讓人說話才會死人”，類似的話語在中國網絡盛傳，也是這場危機最為慘痛的教訓。

然而，令人費解的是北京繼續對中國民眾的訴求充耳不聞，繼續打壓言論鉗制異議人士。最近幾天來，許多長期活躍在推特上的中國異見人士與民間維權人士，都遭到前所未有的封殺。北京著名異見人士，歐洲議會薩哈魯夫人權獎得主胡佳上周在網上披露說，他年長的父母居然在國保要求下親自給他施壓，要求他停止在網絡批評北京政府的言論，使他內心感到十分沉重。同樣，中國北京知名獨立記者高瑜也被要求停止上推特。許多中國國內活躍在推特上的網民接二連三地發表告別推文，此前一直干預挑戰國保接受外媒採訪的中國國內活動分子最近也紛紛婉言謝絕採訪，可見北京政府的輿論監控程度已經達到了登峰造極的地步。剛剛從網絡獲得消息說，中國社科院上剛剛解聘了一位香港籍在文學院教課的老師周配儀，原因是有人舉報她在網絡發表了批評中國體制的言論。當然，該消息有有待於進一步確認。另外，冒着被感染危險前往武漢充當公民記者的北京律師陳秋實已經失蹤五天；同樣從網絡對外暴露武漢醫院真實狀況的武漢市民方斌也在周一下午被警方帶走。所有這一切都顯示，對中國官方來說，當務之急並不是如何回應中國民眾的呼籲，也不是如何有效地遏制病毒的傳播。

這就是為什麼海內外民眾紛紛發動營救武漢的自發性活動，上周末由海外華人發動的營救陳秋實與方斌的白宮請願書在短短兩天的時間內已經獲得了五千多個簽名。也就是說已經超出了白宮必須做出回應的兩千個簽名的標準。倘若請願書在三月九號之前獲得九萬四千多個簽名，那麼，白宮就必須對此作出正式的處理。

另外，從昨晚開始，網絡盛傳一份武漢自救書，一個推號為“武漢肺炎呼救協調”的推客在網上呼籲武漢人，團結自救！呼籲在本周2月14日，也就是情人節的晚上，全城熄燈半個小時，要求武漢市所有居民在晚上八點至八點半之間到各自的陽台上敲鑼打鼓，齊聲呼喊抗議，要求釋放陳秋實與方斌。推文說：“我們都是李文亮”。