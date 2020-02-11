女網警刪帖自白 一天只睡4小時

一名女網警講自己如何忘我地刪帖，“查謠”，一天只睡4小時，可能她沒想到，她的自白引發激烈批評。人們普遍知道中國網絡審查十分嚴重，但有網警出面講述自己的行當，尚屬罕見。有人驚問：“封哨人怎麼暴露了？”

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這是東營網刊載的報道網警郭琪琪的故事，題目為“網警郭琪琪：睡4小時，刷微信20小時”。報道開門見山，讚頌網警郭琪琪的辛苦和一絲不苟地刪帖：“一遍遍刷微信群消息、朋友圈，一次次打電話核實情況，一條條權威闢謠……市公安局互聯網信息監控中心民警郭琪琪這個春節忙得手機24小時不離手，值守在網絡空間，她從沒一個可疑字符入手，尋根溯源揪出幕後黑手，只為守護城市安寧。”

報道的時間是1月28日，正值武漢疫情全中國瘋狂蔓延之際，郭琪琪告訴記者，“從臘月二十八起，他們就啟動了應急預案，4個女民警已經堅守了7個晝夜，困了就去宿舍睡一會，手機也不敢離手。”。郭琪琪稱：“一條微信群里的消息就能影響幾百個人，再經過評論轉發，很快就能達到上千人、上萬人。”郭琪琪披露，按照一級輿情預案要求，從發現不實信息到核實再到闢謠，必須在30分鐘內解決。

下面是記者轉述郭琪琪如何搜尋涉及新冠病毒肝炎疫情到“謠言”的成果，“這七天來，她們監測社輿情信息超過三千條，過濾刪除有害信息近百條，疫情闢謠10條，正面引導38條。”郭琪琪還勸導市民，抗疫形勢嚴重，“謠言信息將會誤導公眾，請大家從官方媒體了解信息”。女網警還表示，網絡不是法外之地，造謠傳謠的，“公安機關將依法查處”。

官媒如此公布網警刪帖的“正面”消息還是讓人震驚，許多人聯想到幾日前過世的武漢李文亮醫生，就是因為最早站出來在朋友圈披露武漢肺炎實情，被公安機關當作傳謠抓去“訓誡”，武漢公安先後抓了八位知情的一生，那次封嘴的結果，造成白白錯過三周的抗擊疫情的寶貴時間，時至今日，即便根據中國官方數字，喪失性命的已破千，確診的四萬多人，疫情還沒有得到控制。

微信是中國人使用最廣泛的一種通信聯絡工具，大都知道有網絡審查，但郭琪琪這麼具體的自白還是令人震驚，有人說，怪不得群里發言就被人看到，多說了就被屏蔽，甚至封群，稍微有點意思的貼常常被秒刪，原來人家不睡覺盯着呢。

還有網民開罵：“如果沒有這群王八蛋，國人智力要高的多；素質就不是墊底的；瘟疫也不會在全球流行；國家也不會這麼落後；執政水平不會這麼低，貪腐不會這麼嚴重。”有人則以為，做這事“禍國殃民害自己”。 “什麼工作不好好乾，干這個損人不利已的行當”

署名行者陳磊的評論：“東營不大，基本上一個勝利油田撐起了一座城市，這位記者朋友的騷操作不但爆出了網警窺探公民隱私的權限，還向當地人爆出了令人不齒的偷窺者的姓名，或是齊魯大地文人風骨的小小遺風，或是個XX”