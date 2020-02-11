武漢疫情死亡人數破千 湖北確診破三萬

根據中國官方公布的最新數字，截至10日，中國武漢肺炎確診病例達到42708例，死亡1017例，死亡人數尤以湖北最高，達974例，其中武漢748人。湖北確診人數已達31728例。湖北死亡率10日上升至3.07%。

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除湖北外，廣東確診人數超過1154例，其中深圳廣州最高，分別為369，314；列為第二的是浙江，確診1092，其中溫州最高，464例；河南省目前確診人數也已過千，達到1073，且死亡人數6人，是繼湖北、廣東、浙江後，中國第四個新冠肺炎確診病例破千的省份。不過，與8日比起來，該省新增確診只增加40例。在河南，疫情最嚴重的是信陽，220例，其次是南陽，134例。

根據湖北衛健委通報，截至10日午夜，湖北死亡率上升至3.07%，武漢市死亡率是4.05%，天門市3.83%，潛江市3.33%。

另據中國外交部10日通報，截至2月10日，共有27名在華外國人確診患新型冠狀病毒感染的肺炎，其中3人已治癒出院，2人死亡，包括一名美籍華人2月6日19時在中國湖北省武漢市病逝。另外確診的22人正接受隔離治療。

中國國家主席習近平周一視察北京承認，湖北的情況最為嚴重，官媒央視晚間報道，習近平表示，湖北和武漢是疫情防控的重中之重，是打贏疫情防控阻擊戰的決勝之地。武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝。他要求採取決定性的措施阻止疫情蔓延。

法新社報道，中國政府已經採取了最激進的措施，擁有5600萬人口的湖北省已被封省，當地人被禁止出走。但是，中國政府因其行動遲緩甚至鎮壓“吹哨人”而受到嚴厲的批評，星期五，李文亮醫生的死亡，在中國引發一場罕見的呼籲言論自由的行動。

除了疫區，中國大部分地區周一起開始慢慢恢復生產。儘管學生們還在放假，許多企業也被要求允許職工在家中工作。根據中國媒體報道，北京乘坐地鐵的人數只有正常時候的一半。