美國起訴四名中國軍人涉嫌網絡盜竊 中方回應從未從事網絡間諜活動

美國司法部長周一宣布已經對中國軍方四名成員提出起訴，指控他們涉嫌參與了2017年對美國信用評級機構巨頭艾可飛（Equifax）數據庫的大規模攻擊。竊取大量美國人的個人信息資料和 Equifax 的寶貴商業秘密。中國官方周二回應，強調中國從未進行網絡間諜活動。

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美國司法部長巴爾（William Barr）周一宣布，4名中國軍方黑客在2017年入侵了美國信用報告機構艾可飛的資料庫。司法部因此於上周在亞特蘭大聯邦法院提出了這一指控。起訴書顯示，這4名黑客是中國人民解放軍第54研究所成員，4人被控“串謀從事電腦欺詐、串謀從事經濟間諜和串謀從事電信欺詐”。

中國外交部發言人耿爽周二在例行記者會上表示，中國是網絡安全的堅定維護者，中國政府和軍隊及其相關人員從不從事或參與通過網絡竊取商業秘密活動。

耿爽同時還譴責美國政府和有關部門長期以來違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的網絡竊密與監聽、監控，這早已是世人皆知的事實。他說,從“維基解密”到“斯諾登事件”，美方在網絡安全問題上的虛偽性和雙重標準早已昭然若揭。

法新社發自華盛頓的報道指出，美國政府司法當局通過長達兩年的調查之後，才正式提出對上述四人的指控，目前這四人都在中國國內，美國司法部門無法對他們進行拘押，不過，美國警方表示，只要他們四人稍有疏忽，美國警方就會將他們繩之以法。

被指控的四名中國軍人分別是吳志勇，王乾、許可 和劉磊，他們 是中國人民解放軍第54研究所。

美國聯邦調查局已經針對四人發表中文通緝令，呼籲所有擁有上述四人信息的中國人聯絡美國聯邦調查局。