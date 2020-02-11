習近平指遏制疫情措施衝過頭影響經濟。

路透社消息，中國國家主席習近平上周向高層官員提出警告，稱新型冠狀病毒疫情防控措施“已經衝過頭”，“威脅到中國經濟”。北京隨後出台一連串措施緩解相關衝擊，又指中宣部下令所有官方媒體，要將重點放在經濟復蘇上。

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中國新型冠狀病毒肺炎累計確診感染人數突破4.2萬，新增個案有2500多宗，累計超過1000人死亡。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山周二下午與廣州醫科大學附屬醫院進行視像會診時表示，目前無法預測疫情會幾時出現轉捩點，但預料疫情高峰應該在本月中下旬出現。

據消息人士向路透社表示，由於經濟增長速度已經降至近三十年來最慢，中國領導人看來亟欲在保護經濟增長與遏制疫情之間取得平衡。

路透社報道，兩名熟悉中央政治局會議內容的消息人士表示，習近平在看過中國發改委及其它經濟部門關於疫情的報告之後，在2月3日中央政治局常務委員會開會時向地方官員表示，一些控制疫情的措施正對經濟造成傷害。由於事涉敏感，消息人士不願具名。

兩名消息人士稱，習近平敦促他們避免採取“更多限制措施”。

除了被認為是疫情源頭的武漢以外，許多地方當局已經關閉當地學校及工廠，封鎖道路及鐵路，禁止舉行公眾聚集性活動，甚至封閉住宅小區。消息人士稱，習近平稱其中一些措施不切實際，並在公眾中造成一些恐慌。

中國國務院新聞辦公室暫未回覆路透的置評請求。

新華社周一報導中央政治局會議指出，這次新冠狀病毒疫情是“中國治理體系和能力的一次大考”。會議指出，各級黨委和政府要繼續為實現今年經濟和社會發展目標而努力，但未詳細闡述。

會議之後，中國央行表示加大支撐經濟的力度，並且已經準備好政策工具緩衝衝擊。發改委在周末的一次會議上稱，推動企業和工廠恢復工作，尤其是食品和醫藥等關鍵領域。

中國人行副行長潘功勝上周五表示，在疫情防控特殊時期、經濟面臨下行壓力的背景下，保持經濟增長更具重要性。

根據政府通報，中國東部經濟大省浙江要求地方政府不要過度反應，不要限制市民日常活動，或關閉出售蔬菜、食用油、肉蛋奶等生活必需品的連鎖店和便利店。

中國公布了新的稅收政策，試圖減輕受疫情影響嚴重行業的負擔。

路透本月報導稱，中國政策制定者正在準備採取措施，包括加大財政支出和降息，因外界預期疫情將嚴重破壞第一季經濟增長。

路透社說，中國的春節假期實際上延長了10天左右，假期過後很多人周一回到工作崗位，但早上通勤的人比平時少得多，許多工廠仍然關閉。

一位直接知情人士表示，中宣部上周要求官方媒體聚焦於“經濟復蘇”。因形勢敏感，這位消息人士不願透露姓名。

中國官媒一直在努力提倡冷靜。人民日報周一發表評論員文章稱，“面對疫情，積極樂觀的情緒、健康向上的心態，也是一種強大的免疫力”。