菲律賓把台灣納入中港澳旅遊禁令台灣不滿積極協調中

菲律賓民航委員會昨天深夜下令，基於一個中國政策，台灣包括在菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，即刻禁止曾入境或停留中港澳台的外籍人士入境。由於台菲之間往來頻繁，這項禁令立刻導致剛抵達菲律賓各大機場的台灣旅客吃了閉門羹，困在機場，無法入境，糾紛四起。

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台灣外交部今天對菲律賓這項禁令表示非常遺憾，但透露，決定對台斷航的是菲律賓的衛生部，該部依WHO決議，通知菲律賓民航委員會，禁止台灣人民入境。實際上這不是菲律賓的官方立場，目前台灣外交部正和菲律賓交涉中，菲律賓駐台代表處也已直接聯繫菲律賓總統辦公室，將等候菲律賓的內閣會議做最終決定。

菲律賓民航委員會昨天發出的禁令，內容是，基於「一個中國」政策，將台灣納入菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，除了菲律賓公民及持有永久居留簽證者，其他旅客無論國籍，若在14天內到過中國、香港、澳門或台灣，將暫時禁止入境菲律賓。

台灣外交部強調，菲律賓衛生部、民航委員會和駐台代表處分屬菲國政府不同系統，這件事也反映菲律賓政府內部協調問題。

對於目前各國針對「中國」的旅遊或入境限制，可能被擴大適用台灣的情況，台灣外交部指出，台灣將持續與各國交涉，使各國充分了解台灣不是中華人民共和國一部份，也不屬於中國疫區，台灣有效控制武漢肺炎疫情蔓延，境內至今仍無小區感染情況，並非高風險地區。台灣外交部說，到目前為止，已有許多國家釋出善意或作出相應改正措施，例如南韓、越南、模里西斯、緬甸、約旦等。

台灣觀光局初步統計，目前台灣在菲律賓的旅行團有21團，旅客542人；另統計至2月25日前，因受菲律賓禁令影響的旅行團及旅客有83團、旅客1680人。