被困鑽石公主號上的人們怎樣生活？

2月3日，大型豪華郵輪--鑽石公主號停靠在日本橫濱港，這是一艘超級豪華郵輪，由三菱重工在日本長崎建造，歸屬美國郵輪集團公主郵輪旗下的外航郵輪，夏季從亞洲、冬天從澳大利亞出發開始周遊世界。

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船艙中有1337間客艙，其中佔72%的960間客艙為朝海客艙，佔56%的748間客艙設有專用陽台。還有29間無障礙關懷客艙。設有洗衣店、藝術畫廊、圖書館、庭院、因特網角、咖啡店、酒吧、溫泉、游泳池、賭博場、餐廳、攝影場、迷你高爾夫球等應有盡有。

鑽石公主號上有來自香港、美國、加拿大、英國、俄羅斯、台灣、以色列、新西蘭等各國乘客2666人，船員1045人，共計3711人。

正當乘客們準備下船飽覽日本優美風光的時候，突然接到消息，這些乘客和船員將禁止下船，因為乘過該船的香港遊客在2月1日確認感染了新型冠狀病毒性肺炎，因此要對這艘已在沖繩接受過檢疫的郵輪進行第二次檢疫。檢疫結果令人震驚，2月5日公布了第一次檢驗結果，31名接受檢查的人中有10人感染了病毒，而截至到2月8日，已對船上有癥狀者等279人實施了檢查，確認感染人數升至64人，這艘船被移動到神奈川縣橫須賀海面，日本厚生勞動要求乘客和船員在船中隔離到2月19日，他們開始了漂流於孤島上般的隔離生活。

他們在船上的生活十分不自由，雖然可以到甲板上去，但是有時間限制，大約在1小時左右。每個人都要求戴口罩，當局還告誡他們和其他的乘客之間要保持兩米的距離。

船上有無限WIFI，可以上網，也可以用手機和外界通話。

厚生勞動省的檢疫官登上郵輪，為乘客和船員們量體溫，還要填寫問診表。

在他們之中老年人佔大多數，60歲以上、70歲以下的為910人；70歲以上80歲以下的為1008人，80歲以上的為215人，未成年者是38人，有16人是不滿10歲的孩子。老年人一般總會有些病，沒想到要在船中滯留這麼久，因此許多人擔心藥接不上，有人寫了一條標語打出窗外：“在外洋8天了,不送藥品來。”“深刻，藥品不足。”日本厚生勞動省已向船上派遣了醫生和藥劑師，9日送去高血壓和糖尿病等藥物約750人份，但是有很多人要求送的藥物都沒有送到，如糖尿病人急需的胰島素等，據說還有將近一半沒有送到。

三餐都是由船上的服務員送到客室里，從乘客們所發出的推特看十分豐富，早餐有炸土豆餅、酥脆的火腿、炒雞蛋等，有的乘客說非常好吃，但是也有許多高齡者反映，牛排等不適合高齡者的食物很多，希望得到改善。

一位在長崎佐世保市的60多歲的男性和妻子一起乘坐這艘郵輪，他在6日接受《長崎新聞》的採訪時說：3日早上，從房間的電視機的BS新聞知道了有過新型冠狀病毒的感染者在船中，能不能下船呢？感到很不安。船內的廣播播放有感染者在船內的消息是3日下午6點半左右。下午11點半就開始檢疫，在房間測量體溫，提交了問診表。幸而我和妻子都處於健康狀態，沒有被列入訴說發燒等的癥狀而進行檢查的273人中。

5日早上，妻子開門打算看看外邊的情況，看守在門外的女性乘務員用英語說：不要出來。厚生勞動省要求人們在個人的房間里不要出來。

9日對船中57人的檢查結果顯示：又有6名乘船者感染新型冠狀病毒的，船中感染者達70人，

10日又增加了65人，總數達135人。

目前，隨着集團感染擴大的消息不斷傳來，留在船上的客人越來越感到不安，一名男性乘客，通過電話聯絡船上的30多名乘客，總結出一份請願書遞交給日本政府。他們在請願書中表示：船中的環境日益惡化，房間的清掃和床單交換等已經一周沒有進行，對船上的生活環境完全沒有考慮，連日來雖然不斷報道有新的感染者出現，但是對船內被隔離的人們的信息提供十分不充分。隨着隔離的長期化，船上的乘客們健康狀況惡化，醫療支援不足，只重視病毒檢查，缺乏對高齡者、有病的人和殘障者的照顧和考慮等等。