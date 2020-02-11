輿論壓力下 武漢兩高官被撤職

中國官媒今天2月12日宣布,湖北省衛健委的兩名最高官員被免職。此舉被認為是要平息民憤。當局對疫情的處理，特別是初期隱瞞真相，應對遲緩，引發民眾不滿。在“吹哨人”李文亮醫生感染新冠病毒殉職後，民眾的不滿轉為憤怒，要求追究官員的責任，落實憲法中規定的言論自由。

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在輿論強大的壓力下，中共湖北省常委會最終拋出湖北省衛健委第一號和第二號領導人。這個免職消息今天周二被中國央視宣布：中共湖北省委常委會昨晚決定，免去湖北省衛健委黨組書記張晉和主任劉英姿的職務。

法新社說，這個免職決定看來像是為平息公眾輿論的憤怒。在李文亮醫生死後，民意要求懲罰責任官員。輿論一邊是地方官員被控試圖掩蓋真相，另一邊是眼科醫生李文亮被視為民族英雄。李文亮是最早對外預警的8名武漢醫生之一，卻被警察指控散布謠言。結果這名34歲的眼科醫生自己也感染新冠病毒死去。

湖北省衛健委的一二把手被撤職後，他們二人的工作，由前中國衛健委副主任王賀勝一人承擔。王賀勝在疫情爆發後到武漢參加抗疫工作，上周被就地任命為中共湖北省常委。從他一人兼任衛健委兩名最高職務來看，習近平似乎缺少得力幹部，可供選擇的“精兵強將”不太充足。

中國湖北省是新冠病毒發源地和疫情的震中。到目前為止，死於因新型冠狀病毒的1000多人當中，96%集中在湖北省。42000感染者中，74%在湖北省。