香港新確診個案顯示繼吃火鍋後打麻將亦易感染

香港確診個案顯示，一起吃火鍋已經證實為武漢病毒感染高危的群體活動，但原來在家少出們跟家人鄰居打麻將，亦容易中招。香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新確診的第37宗個案是“吃火鍋家族”中招的24歲男子的55歲阿姨；第38宗是69歲男子，他過去14日沒有外有，但卻與親友打麻將打了4天，除了他目前情況較差之外，他的麻將搭檔也有兩人病毒測試呈陽性反應。衛生署承認，打麻將可與人“密切接觸”，提醒市民可免則免。

廣告 繼續瀏覽後續

第38宗的男病患輿妻子和丈母娘同住港島東區，過去兩周沒有出門外有的記錄，在農曆新春期間與妻子、丈母娘和多個親友打麻將，前後打了4天，但當時他未有病徵。該名男病患於1月30日開始咳嗽，2月7日曾看私家醫生，至2月9日因氣促入住東區醫院。張形容患者現時情況比較差，需插喉，併入住深切治療部。而患者的太太和外母接受測試後亦已呈初步陽性，需留醫東區醫院。

上月26日在觀塘一家工廠大廈內的食肆一同打邊爐（吃火鍋）的19人家族，在2月10日增至10人確診，全枱逾半人中招。衛生署代表在記者會後補充，“打邊爐（吃火鍋）群組”確診的第36及第37個個案，兩人分別在美心集團旗下兩間餐廳工作，一人為廚房員工，一人從事樓面工作，後者在有病徵後已沒再上班，衛生署正追蹤相關接觸者。美心集團宣布，感染兩人的工作地點的兩家北京樓，將關門兩個星期。

至於涉事的工廠大廈火鍋店，由於涉嫌違契，地政總署回覆指，相關地契訂明只可作工業用途（不包括厭惡性行業）。一般而言，未經批准而將有關工廈單位改作派對場所用途，屬違反地契條款。九龍東區地政處已去信警告及提醒有關業權人糾正違契事項。地政處會繼續跟進個案，並採取適當執行契約條款行動。

事實上，打麻將容易傳染病毒，浙江省早已知曉。在確診感染個案目前已經逾千宗、成為全國第三最高感染個案的浙江省，由於寧波市九華鄉出現民眾打麻將導致多人受到感染後，根據中新社報道，鄉政府使出奇招對付疫情，派人到九華鄉23條村逐戶上門，收繳鄉民家中麻將牌的“一條”，事後一共沒收了600張“一條”，鄉民缺了一張一條而無牌可打。