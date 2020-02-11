香港疑出現淘大2.0：康美樓糞渠“惹禍”逾百居民送隔離

沙士（非典）17年前在香港肆虐時，位於九龍東的淘大花園小區E座，因廁所排氣管的U型設計惹禍，樓上樓下透過糞渠傳播造成整幢樓宇居民需要隔離，今天位於青衣的長康邨康美樓懷疑成為武漢病毒的淘大2.0版。香港當局慎防病毒爆發，從11日半夜開始，已陸續將逾百居民送往多個隔離營等候觀察和測試。

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今早（11日）陪同特首林鄭月娥出席記者會的食物及衛生局長陳肇始表示，長康邨康美樓有34戶住在不同樓層的07單位，除有確診患者的兩戶外，至今有23戶已離開住所，當中4名住客因為有病徵，被送到醫院隔離及治療，另有20名住戶已分別入住4個檢疫中心。陳肇始說，衛生防護中心會繼續安排餘下9戶到檢疫中心。

同場出席記者會的運輸及房屋局局長陳帆則向港人大派定心丸，他說，今天康美樓與淘大當年爆發不能相提並論。他說，康美樓出事單位307室的廁所排氣管系經過改裝，強調康美樓的去污喉管設置在室內，與淘大花園因喉管設在室外，因風吹等導致喉管破裂的情況不盡相同，工程人員會再到康美樓做深入調查，希望市民當下不要做不必要揣測。

根據葵青區區議員張文龍表示，長康邨康美樓屬Y2型，青衣同邨的康豐樓、青盛苑，以及青衣邨宜業樓、宜居樓為同款設計。他指出，設計最大“特色”就是廁所在家居的正中心，廁所的氣流必須經過屋內其他起居地方才能夠排到屋外。

從11日凌晨2時40分，先後有多輛救護車及掛有AM車牌的白色小巴駛入長康邨康美樓；兩分鐘後第一輛掛有AM車牌（政府公務車）的24座白色旅巴駛出長康邨，往衞生防護中心。到了大約3時，第二輛白色旅巴駛出長康邨，相信正前往隔離營。3時26分，第三輛白色旅巴駛出長康邨，相信正前往隔離營，車上坐有多人。

根據蘋果日報記者目擊報道，到了3時38分，上文所述的第二輛白色旅巴駛入鯉魚門度假村隔離營；之後不斷有白色旅巴駛出長康邨。到了3時54分，有白色旅巴駛入美孚翠雅山房，之後第三輛和第四輛白色旅巴分別駛入北潭涌禁區的麥理浩夫人度假村，以及西貢保良局北潭涌度假營。

所謂的淘大花園涉事爆發事件，是指2003年3月下旬，沙士疫情在淘大花園爆發。截至4月15日，淘大花園共有321宗沙士個案。感染個案明顯集中在E座，占累積總數的41%，記錄得第二多感染個案的是C座（15%），第三位是B座（13%），而第四位是D座（13%），餘下的個案（18%）則散布在其他11座。感染沙士的淘大E座居民有107人，當中大部分住在E座的7號和8號垂直排列的單位。調查後，當局相信疾病的傳播主要與房屋結構的設計有關，病毒有可能通過排泄物或廢水傳播。