世衛組織:原本有機會防止新冠病毒向世界擴散

世衛組織昨天在有關新冠肺炎的國際專家研討會首日指出：世衛組織認為，原本有“實際的機會”阻斷2019年12月在武漢出現的新冠病毒（新名Covid-19）向世界擴散。目前新冠病毒已經傳播到中國境外20多個國家。

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400名國際專家在日內瓦舉行為期兩天的大型論壇，討論武漢新冠病毒的傳播途徑和疫苗等問題。為了避免將武漢新冠病毒與中國相連，世衛組織昨天給這個去年年底發源於武漢的新冠病毒改名為“Covid-19”。



據法新社報道，世衛組織周二在國際專家論壇第一天指出，原本確實有機會中止新冠病毒向世界擴散。但沒有提到為什麼沒有抓住這個機會。



現在新冠病毒已經擴散到中國全境，以及港澳，台灣，新加坡，越南，泰國，韓國，美國，加拿大，法國，英國，西班牙，德國，意大利等20多國。



世衛組織總幹事譚德塞周二在論壇開幕時強調稱，儘管目前99%的病例都出現在中國，但是新冠病毒Covid-19對世界其他地方構成非常嚴重的威脅。他還呼籲相關各方分享信息樣本與病毒基因序列，加速研發藥物及疫苗。



法新社說，目前澳洲、英國、中國、法國、德國與美國的多個團隊都在競相開發疫苗。英國倫敦帝國學院（Imperial College London）一個科學家團隊本周表示，他們相信本身已成為首個進行動物試驗的團隊，在老鼠身上測試可能疫苗。



目前研發疫苗的行動是由“流行病防範創新聯盟”（CEPI）領頭。這個聯盟是在西非爆發埃博拉（Ebola）疫情奪走1萬多人性命後，於2017年創立的，旨在為昂貴的生技研究提供資金。

