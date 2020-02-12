世衛警告 現在預期在中國發生的新冠病毒疫情終結期“為時過早”

世界衛生組織周三警告，現在預期在中國發生的新冠病毒疫情終結期“為時過早”。世衛專家並表示，新冠病毒疫情有可能向任何方向發展。另外，聯合國向中國捐贈50萬美元緊急醫療物資。

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法新社消息，世衛緊急衛生部門主任麥克 里昂周三表示，“我認為現在就預期新冠病毒疫情的起始和終結期還太早”。而世衛總幹事譚德塞周三表示，中國新感染新冠病毒人數在最近一周已經趨於穩定，但譚德塞強調，對目前疫情發展的解讀應“極為謹慎”。法新社援引專家戴德洛斯表示，新冠病毒疫情有可能向任何方向發展。 世衛自周二起在日內瓦舉行為期兩天的2019年新型冠狀病毒研究與創新論壇。300多位科學家聚集在日內瓦或通過電話會議討論新型冠狀病毒的優先研究議程。參加這次會議的包括領先的科學家、公共衛生機構、各國衛生部，以及致力於新型冠狀病毒的關鍵研究以及疫苗、治療和診斷方法開發以及其他創新的研究資助者。世衛組織總幹事譚德塞在會議開幕時表示，希望與會的專家們能夠確定研究路線圖，為研究人員和捐助者指引方向。他同時呼籲各方在應對疫情的關鍵時刻，在政治、財政和科學上展示團結精神。 譚德塞說：“99％的病例在中國，這次疫情對於中國來說仍然是一個非常緊急的狀況，但對世界其他地區也構成了非常嚴重的威脅， 除非我們利用我們現在擁有的機會之窗。” 他指出，這次疫情正在以多種方式檢驗我們。 譚德塞指出，科學家們需要回答很多問題，包括“什麼是病毒宿主”，病毒傳播特點，什麼時候是感染期，以及處理嚴重疾病的最佳方法等。他希望這次論壇的成果之一是商定研究路線圖，最重要的是遏制疫情並挽救生命。 另據報道，聯合國開發計畫署宣布，向中國政府捐贈總值約50萬美元的緊急醫療物資，首批醫療物資已移交給中國商務部，包括臨床心電監護系統、輸液泵等醫療設備。此外，一線醫護人員的個人防護用品也將於近期送達。