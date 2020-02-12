中國可能因新冠肺炎疫情延後F1 發表時間： 12/02/2020 - 20:40更改時間： 12/02/2020 - 21:14 存檔圖片： 中國新型冠狀病毒肺炎疫情 2020年2月4日攝於武漢 Image d'archive: Un centre d'exposition a rapidement été transformé en hôpital de campagne, d'une taille de 400 lits, pour accueillir des personnes infectées par le virus COVID-19, à Wuhan, le 4/2/2020. © STR / AFP 法新社 作者： 尼古拉 | 尼古拉 受武漢新型冠狀病毒肺炎疫情在中國擴散的影響，世界一級方程式（Formule 1）每年在上海國際賽車場舉行的中國大獎賽2020年4月份的賽事可能延後。 廣告 繼續瀏覽後續 據世界一級方程式車賽Formule 1老闆2020年2月12日周三透露，經過多日研究，推遲本年度中國大獎賽日程是很可能的。在此之前，周三早上，許多知名國際媒體引述國際汽車聯合會（FIA）消息透露，原定兩個月後4月19日舉行在上海的2020年度中國大獎賽受致命的新型冠狀病毒直接影響，可能推遲甚至取消。來自中國的最新新冠病毒疫情統計數字顯示，截至北京時間2月13日周四零點45分，中國全國確診44 766人，疑似病例16 607個，治癒4 811人，死亡1 117人。 免費下載 google-play-badge_tw 武汉肺炎 中国 体育 医疗卫生