中國可能因新冠肺炎疫情延後F1

受武漢新型冠狀病毒肺炎疫情在中國擴散的影響，世界一級方程式（Formule 1）每年在上海國際賽車場舉行的中國大獎賽2020年4月份的賽事可能延後。

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據世界一級方程式車賽Formule 1老闆2020年2月12日周三透露，經過多日研究，推遲本年度中國大獎賽日程是很可能的。在此之前，周三早上，許多知名國際媒體引述國際汽車聯合會（FIA）消息透露，原定兩個月後4月19日舉行在上海的2020年度中國大獎賽受致命的新型冠狀病毒直接影響，可能推遲甚至取消。

來自中國的最新新冠病毒疫情統計數字顯示，截至北京時間2月13日周四零點45分，中國全國確診44 766人，疑似病例16 607個，治癒4 811人，死亡1 117人。