中國官方新冠死亡人數升至1113 人 確診44653人

中國官方今天公布的新冠病毒最新統計顯示，中國內地的死亡病例升至1113人，確診感染者累計44653人，雖然昨天的新增病例沒有前一天多，但是感染者和死亡者的總數仍然在增加。

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中國國家衛健委今天2月12日發布最新統計顯示，11日內地新冠病毒新增死亡病例97人，累計死亡人數為1113人。新增確診病例2015例，其中湖北1千6百38例。感染者繼續增加，儘管增幅放緩，新增人數比前一天少，目前官方通報的累計確診病例達到44653例。



英國帝國理工學院周二公布新冠病毒蔓延以來第四份調查研究報告，披露武漢每天新增感染人數達到兩萬，當地病死率高達18%。這份報告在牆內網絡流傳，今天在微信上打不開了。



據路透社今天報道，中國國家衛健委專家組組長鍾南山周二表示，疫情預計在2月達到高峰，可能在4月結束。另外，他對於中國新增病例很快會放慢，持樂觀看法，部分省份新增確診病例已在下降。



世衛組織昨天周二評估指出：原本有“實際的機會”阻斷去年12月在武漢出現的新冠病毒（新名Covid-19）向世界擴散。



400名國際專家在日內瓦舉行為期兩天的大型論壇，討論武漢新冠病毒（新名Covid-19）的傳播途徑和疫苗等問題。



世衛組織總幹事譚德塞周二在這次論壇開幕時強調稱，儘管目前99%的病例都出現在中國，但是新冠病毒Covid-19對世界其他地方構成非常嚴重的威脅。他還呼籲相關國家分享信息，推進對新冠肺炎的研究。