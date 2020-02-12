“威士特丹號”郵輪或柬埔寨批准靠岸

本月1日由香港出發的郵輪“威士特丹號”在被多個國家和地區拒絕泊岸後，終於獲柬埔寨同意靠岸。

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威士特丹號（Westerdam）搭載1455名乘客與802名船員，2月1日自香港啟航，展開14天巡航亞洲的夢幻之旅，原定15日抵達目的地日本橫濱市。 但是2019年冠狀病毒疾病疫情蔓延，包括日本、關島、菲律賓、台灣與泰國，都拒絕這艘郵輪進港停泊。 船東“荷美航運公司”（Holland America）堅稱，沒有理由認為船上有任何2019年冠狀病毒病例，並呼籲泰國當局改變決定。 歷經多日在海上的漂泊後，荷美航運公司宣布，東南亞國家柬埔寨同意威士特丹號可靠岸，郵輪周四在南部西哈努克城港口靠岸，乘客可以下船。



此前，泰國衛生部長阿努廷周二表示，該國已禁止荷美公司旗下郵輪威士特丹號靠港，泰國成為冠狀病毒疫情疑慮中最新一個拒絕該郵輪入港的國家，儘管該郵輪上並無確診病例。 威士特丹號的命運與另艘目前滯留在日本外海、被陰鬱氛圍籠罩的“鑽石公主號”（Diamond Princess）形成鮮明對比。鑽石公主號因受疫情波及，迫使乘客封閉在令人沮喪的船艙里。