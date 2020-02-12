武漢當局泄露天機： 12月份就已向中央報告疫情

到底誰應該對武漢疫情大蔓延這場巨大災難負責？湖北還是北京？就在武漢當局備遭指責，指其耽誤了對抗疫情的最佳時機，以至於造成疫情全國蔓延走向世界的時候，武漢市長不甘當替罪羊，武漢官網『漢網』挺身而出為其辯護。

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這篇武漢『漢網』刊出的題為“‘疫’流而上，何不多給武漢市長暖暖心”的文章大有深意。文章寫到：“很多人說，疫情在全國的蔓延，武漢市長周先旺有不可推卸的主要責任，可是又有誰去理性看待這位市長背後的無奈？早在疫情發生12月，武漢已將相關情況上報國家衛生部門，專家組一行也深入到武漢調研，給出了初步結論，這位市長亦非專業醫學出身，遵從專家的建議又何錯之有？”



這裡已經不是簡單的甩鍋，這段文字大有一箭三雕之勢。一，武漢市並非不動作，而是早在12月份就向北京中央上報；二，武漢市長的舉動並非盲目，他向北京上報不僅是自己的決定，而且遵從了專家的建議。這等於表達了市長在疫情面前既有擔當又有科學精神，何錯之有？



周先旺的做法被解釋成“依法披露”，稱，“當鍾院士說出人傳人時，這位市長又是冒着多大的政治風險，做出了史無前例的封城指令？”，在武漢官網筆下，武漢當局做的合法合理，而且是冒着史無前例巨大風險的英雄行為!



“何錯之有？”這句話的指向毫無疑問是指向北京中央的，就在星期二，習近平已開始動手，撤換湖北衛健委書記和主任，由北京派去的王賀勝身兼兩制，此外，習近平的親信，陳一新以中央指導小組副組長身份，在武漢指揮抗疫，武漢乃至湖北的所有黨政領導形同架空，之所以這樣，是習近平對武漢疫情給全國造成這麼大的影響很不滿。



那麼，在中央要在武漢肺炎發源地---湖北找替罪羊的時候，湖北市長周先旺開始反擊了。其實，武漢市委書記和市長周先旺數日前已經 公開“表示難過”，難過什麼？“要是更早一點採取措施就好了”，但是，他們必須要等中央“授權”，兩位武漢領導人的做法以及隨後湖北省委書記和省長的相關表態被為“甩鍋”。



『漢網』的報道，有人分析說武漢當局不至於公開向北京挑戰吧？有人認為是市長周先旺為他的後路抗爭。



不少分析人士稱，真正應該對這場疫情負責的是集所有大權於一身的中國領導人習近平。習近平不表態，下面不動作，只有習近平1月20日發話，下面才“地動山搖”，但已造成不可挽救的嚴重後果。

