習近平向湖北的官員們開刀了 誰會是下一個替罪羊

開刀了!星期二，湖北衛健委書記、主任雙雙被取而代之，兩個職務都由北京派來的新到任的省委常委王賀勝兼任。不少人問，下一個垮台的可能是誰呢？

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下一個會是武漢市湖北省的高官？

有人猜可能會是武漢市委書記馬國強了，這位大躍進書記，立功贖罪心切，前天響應習近平號召，習近平說要徹底排查，九日就報告戶數排查達98.6%，人數排查達99%了，結果被記者戳穿。“馬書記是騙人，還是被騙了？”讓他讓路有兩個理由，一是他常常露出破綻，比如那個有關百分之九十九的說辭。二是他曾想甩鍋給上級，犯下官場大忌。比如前幾日他說，之所以沒有及時在20日之前公布疫情，提前採取封城措施，因為上級沒有授權。上級是誰，從疾控中心可向北京二十四小時直報疫情來看，上級就是北京，從中國的獨裁體制來看，眾官唯馬首是瞻，真正的上級是習近平。與他差不多的恐怕就是也在甩鍋的武漢市長周先旺了，他說中央要求屬地負責之後，他的工作主動多了。關於究竟誰應該擔責的問題，周先旺被記者問急了，說了一句願意革職以謝天下，但他分明表現出的是武漢政府不該獨立承擔責任。

有人揣測，湖北書記蔣超良湖北省長王曉東的表現北京也很不滿意，中央派了兩位大員，其中一位叫陳一新，可視為是習近平的浙江幫，昨日履新之前，已在微信摩拳擦掌了。還有比他來早幾天的王賀勝，已經取代了衛健委書記和主任的職務，儘管湖北書記和省長還在吆喝，甚至喊排查的聲音比陳一新更大了，但那已是強弩之末了，他們被視為戴罪立功，也有分析認為，他們是北京眼中最好的替罪羊。陳一新擔任中央指導小組副組長，尚未踏上湖北土地前，就在微信上約法三章：“我要建立三項制度：一是實行一小時通報制度。今天各區每隔一小時要向省市指揮部報告一次進展情況……二是領導幹部下沉包干、靠前指揮機制……三是建立激勵問責機制。要以結果論英雄，對沒有完成任務的，要動真格不手軟”。遠遠把湖北書記和省長放到了一邊。

湖北的長官比別處差嗎？

湖北的長官們真正低能嗎，或者是全國最低能的？這一點湖北作家方方有段精闢的分析，她認為湖北官員的表現其實是中國官員平均水平的表現，如果這次的事落在別的省里，那些官員的表現，不會比湖北的更好。她認為這是“官場逆淘汰的惡果、空講政治正確而不實事求是的惡果、不讓人講真話不準媒體報道真相的惡果”。

湖北一開始處理疫情，先是打壓，後是掩蓋，最後是支支吾吾，最後的最後，自己快要被取代了，才來一個吹破大牛皮，排查率要立馬做到百分之九十九，他們為什麼不在最遲十二月三十日良心醫生李文亮透露疫情後動作，而不是先把李醫生抓起來，他們為什麼不在一月三日北京當局已開始向美國連續報告武漢疫情，自己還在連連說可控可控。當然在這中間，中國衛生界最高級別的專家兼官員們曾經兩批來到武漢考察，第一批得出的結論是可控，第二批考察後寫出了“回顧性”論文，披露了人傳人，但沒有及時向社會通報，他們曖昧的態度被許多同情科學家的人解釋為，人家不讓他們通報， 他們無可奈何，他們寫論文，是曲線救國，向國際社會婉轉通報。這期間，已經有包括李文亮在內的十五名醫護人員被感染了。

習近平在關鍵時刻做什麼去了？

湖北的官員們，中國疾控中心的專家們為什麼視而不見，公開表態仍然是疫情可控呢？這只能從中國的制度上去找根源，下層官員唯上，不敢報上級不喜歡聽的事情，上級好大喜功，需要正能量鼓舞“全國人民”，就這樣，一級給一級說好話，人民成了犧牲品。如果完全僅此，習近平黨中央仍然可以在秋後算賬的時候，把賬全部記在地方官員欺騙瞞報上頭，但是，中國在幾年前建立了一個二十四小時向北京中央直報疫情制度，官媒曾經大力宣傳，認為是中國充分汲取薩斯教訓後的巨大成果。那麼，在這種情況下，疫情早已直通中央，中央為什麼一直渾然不覺？

北大教授張千帆指出：正是極權體制違背了每一條“政治自然法” 言論自由、信仰自由、民主選舉、行政中立和司法獨立，才人為導致疫情失控和救治不力。

習近平為什麼要遲到二十號才發話？需要有一個交代。在人民付出生命代價，在地方官員地動山搖之後，作為“一國之主”，應捫心自問，自己在關鍵時候去做什麼了？

然後疫情不可收拾了，遙遙地一聲令下，然後是全套現成的從毛澤東那裡搬來的軍事語言，封城，封鄉，徹底排查，一個不漏，網上大量流傳的把居家無助的百姓強行從家中拖出來，集中排查，不說這種過程有多少人會交叉感染，就那種衝進家裡拿人，逼得全家鬼哭狼嚎的方式就讓人感覺夠野蠻的了。

這場大災，讓許多人感到，自己有種已不是人的感覺，當局唯上，缺少人道，從最初的隱瞞少報抓吹哨人，到最後的徹底排查一個不漏，都具有十足的暴力特徵。

中國的最高領導人，要為這一切承責。輿情熊熊，說大話的時代快要過去了。眾多的分析指出，習近平很難逃脫指責。學者榮劍認為武漢疫情對中共執政合法性的巨大衝擊僅次於一九八九年的六四事件，他對紐約時報說，沒有人懷疑習近平控制着權力，“但控制的方式及後果已損害了他的合法性和名聲。”