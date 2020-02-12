英報告評估武漢當地病死率達18% 布基納法索確認疑似病例為虛驚一場

習近平指遏制疫情措施衝過頭影響經濟。 Reuters

英國帝國理工學院周二公布新冠病毒蔓延以來第四份調查研究報告，披露武漢每天新增感染人數達到兩萬，當地病死率高達18%。此外，非洲布基納法索政府周二宣布此前的疑似病例經檢測為陰性。