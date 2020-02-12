英報告評估武漢當地病死率達18% 布基納法索確認疑似病例為虛驚一場
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英國帝國理工學院周二公布新冠病毒蔓延以來第四份調查研究報告，披露武漢每天新增感染人數達到兩萬，當地病死率高達18%。此外，非洲布基納法索政府周二宣布此前的疑似病例經檢測為陰性。
英國帝國理工學院周二推出對此次新冠疫情的第四波評估報告，報告認為，中國實際感染者數量可能是官方上報數字的19-26倍。報告採取的疫情樣本為2月5日中國官方公布的湖北病例數量和死亡病例數量，研究認為，中國大陸尤其是湖北省武漢市目前收治的病例大多臨床癥狀偏重，輕度無癥狀患者大量未被收治，導致病死率計算時基數（感染者數量）被低估。報告根據德國與日本在國際航班中檢測出的新冠病毒的感染率在1.3%左右，按照此一比例計算，再扣除在疫情大規模爆發之前離開武漢的人數，從而推算出每天感染人數在兩人人左右的數據。
以下是帝國學院的網站中文的報告摘要：“我們提供了三種類型的2019-nCoV感染病例的病死率（CFR）估計值。對於在湖北發現的病例，我們估計病死率為18％（95％貝葉斯置信區間：11％-81％）。對於在中國大陸以外的旅行者中發現的病例，我們根據統計方法得出, 病死率估計值的中位數介於1.2-5.6％之間，而且這些中心估計值存在很大的不確定性。我們根據日本和德國撤僑航班上乘客的檢測結果，估算出1月底武漢市的潛在感染盛行率，並據此調整湖北省早期病例或中國大陸以外病例的病死率的估算，從而估計所有感染病例（不論有無癥狀）的總病死率約為1％（95％信賴區間：0.5％-4％）。值得注意的是，這些估計值的差異並不反映國家之間疾病嚴重程度的根本差異。在各個國家/地區中的病死率會有所不同，取決於不同監測系統對疾病嚴重程度檢測的敏感性以及為重症患者提供的臨床護理。由於目前尚不清楚在中國大陸對死亡和病例所進行監測的敏感性，因此應謹慎看待所有病死率的估計值。此外，所有估計都依賴於一般個案從癥狀出現到死亡或復原的時間間隔，這些有限的數據會影響病死率的估計。”
然而，中國官方與世衛組織都在幾天前宣布，雖然感染病例的總數依然在不斷上升，但是，新感染病例的新增幅卻出現下降趨勢，這才使世衛組織周二發出自相矛盾的聲明，一方面認為疫情正出現穩定，另一方面有強調新冠病毒威脅全球。但是，多個消息來源認為，除了中國官方統計數字總體缺乏可信度之外，不排除官方在統計標準上做了手腳，將確認病例但尚未出現併發症的病人排除在確認病例之外。
另外，非洲大陸目前尚沒有確認病例，周二布基納法索政府宣布日前一起疑似病例被確認為陰性，本台發自當地的報道指出，中國使館官員與世衛組織的代表均出席了周二的記者會。非洲此前僅有南非與塞內加爾兩國擁有檢測病毒的實驗室，世衛組織正在協助各國增設新的檢測點。
非洲多個國家的航空公司都公布了預防疫情的措施，馬達加斯加當局禁止抵達馬達加斯加的航空公司運載中國乘客，以及十四天前在中國逗留過的乘客。非洲與中國關係密切的國家剛果民主共和國，科特迪瓦以及尼日利亞等國被世衛組織列為高風險國家。