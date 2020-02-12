華為被美官員指有能力秘密進入全球通信網絡已10年

華為被美國官員指，擁有秘密進入全球通信網絡的能力已經10年。美國官員將這個原先沒有透露的情況宣布出來，試圖阻止歐洲今年在5G建設中採用華為技術。但英國已表示將允許華為參與一部分5G，法國尚未決定，德國也在爭論中…

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據華爾街日報網站今天2月12日消息，美國官員稱，華為技術有限公司可以通過為執法部門設計的“後門”，秘密進入世界各地的移動網絡。美國官員說，情報顯示，華為擁有這種秘密能力已長達10餘年。華為否認了這些說法。



據美國，英國，德國官員稱，美國官員去年年底時，曾向包括英國和德國在內的盟友提供這一詳細情況，而此前美國一直將這些情況列為高度機密。此舉表明美國的戰術發生了改變，此前美國曾表示，無需拿出證據來證明華為對各國安全構成威脅。

華盛頓正試圖說服盟友將中國華為公司排除在他們的網絡之外。華盛頓向盟國表示，如果使用華為的5G通信技術，等於將機密情報完全暴露出來，對國家安全構成嚴重威脅。華盛頓宣稱，華為與北京當局和中國軍方的關聯非同一般，肩負為中共政權搜集情報的重任。況且中國有法律規定，涉及國家安全問題上，所有公司企業都必須與政府配合。



今年是移動通信進入5G之年。華盛頓一直遊說其盟國將華為排除在5G建設之外。警告盟國倘若使用華為5G，華盛頓將不得不中斷與該國的情報合作。但華盛頓的遊說似乎不太成功，五眼聯盟之一的英國，似乎決定不禁止華為參與該國部分5G項目。英國首相約翰遜要求排斥華為的人，拿出替代方案。德國總理默克爾也不贊成將華為排除在該國5G建設之外，德國政界仍在爭論當中。法國當局尚未就華為參加5G項目最終拍板。