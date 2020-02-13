五角大樓變臉 諾嚴限對華為出口

美國國防部可能會支持美國針對華為技術有限公司的新限制規定，逆轉早前對進一步打擊對華為出口提案的反對立場。路透社說，這種逆轉將使美國企業更難繞過對華為出口的有效禁令。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道說，美國國防部“變臉”，料支持進一步限制對華為的出口--消息。

該報道稱，一位知情人士周三告訴路透社，美國國防部可能會支持美國針對華為技術有限公司的新限制規定，逆轉早前對進一步打擊對華為出口提案的反對立場。這種逆轉將使美國企業更難繞過對華為出口的有效禁令。

據該消息人士稱，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)最近呼籲國防部長埃斯珀(Mark Esper)討論這一問題，並在下周針對此事召開會議。2月28日還將召開更高級別的會議，屆時美國官員將討論進一步限制對中國以及華為的技術出口。而美國商務部周三稱，商務部在“不斷審查和更新出口管制，以應對技術傳播和創新加速的挑戰”。

Politico稍早援引了解內部討論的知情人士，最先報道了國防部可能逆轉立場的消息。

該報道稱，國防部未回應置評請求。

路透社去年11月報道稱，美國可能進一步阻止更多使用美國技術的外國產品出售給華為。這可能讓美國有關當局對銷往華為的非敏感產品進行監管，比如採用美國技術在海外生產的標準手機芯片、軟件或零部件。如果美國出口管控規定得到修訂，貿易律師Doug Jacobson稱這可能導致美國企業損失一些銷售額。

據Jacobson說，“但它最終並不會限制華為在國內製造產品的能力。”