新冠肺炎疫情的“武漢化”處理方式

針對湖北的新型冠狀病毒肺炎疫情，法國亞洲問題專家認為，想法是在一個空間里和一個時段中控制住危機，目標之一旨在安撫民眾和國際輿論。

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面對新型冠狀病毒疫情的發展，上海市市長應勇空降湖北省委書記。

本台法廣RFI常駐中國法語記者從北京傳回報導介紹說：“作為中國國家主席的一名親信，應勇的職業生涯一部分是在體制的安全機器中，從東部沿海浙江省的一名警察起步，至台州公安局，到省反恐辦公室，還有省紀委等相當職務，而當時，浙江省領導人是習近平。作為上海市長，應勇在國外也是中國知名的要員之一。這名黨內重量級人物現在接手掌管一個因瘟疫而遭隔離的省份，那裡還充滿了怨氣，因為地方當局嘗試着壓制民眾對一位被稱之為疫情“吹哨人”的年輕醫生之死的不滿。法國戰略研究基金的一名亞洲問題專家認為，新任湖北省封疆大吏支持以“武漢化”方式處理危機的策略。想法是在一個空間和一段時間裡控制住危機，首先把這一衛生危機看作是一個武漢（市）的危機，甚至可以擴大到湖北（省），但是一種短期的危機。目標是雙重的：第一是要安撫民眾和國際輿論，第二指出武漢地方政府的失誤。中央政府的作用就是來糾錯。除了省委書記以外，還有多名官員因疫情期間所暴露的問題而被免職。 ”

以上是本台法廣RFI常駐北京法語記者拉加德2020年2月13日周四下午發自中國的最新報導和採訪的部分內容。