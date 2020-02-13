新冠肺炎維穩 父母遭壓力威脅胡佳噤聲

12日稍晚，中國知名異議人士胡佳發文指控北京國保今年第5度騷擾他的父母，“媽媽在電話那頭撕心裂肺地哭，爸爸安慰她的同時也半恫嚇半懇求地要我承諾停止發聲”。胡佳昨天怒控北京國保人員威脅恐嚇他的父母，藉此施壓他承諾停止發聲。胡佳為此向中共當局嗆聲：“要抓直接來找我！”

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據中央社今天報道說，關注中國疫情 胡佳指父母遭當局恐嚇要求他噤聲。長期在北京遭到中共軟禁的胡佳，近日持續透過推特（Twitter）關注中國武漢肺炎疫情並發表評論。12日稍晚，胡佳發文指控北京國保今年第5度騷擾他的父母，“媽媽在電話那頭撕心裂肺地哭，爸爸安慰她的同時也半恫嚇半懇求地要我承諾停止發聲”。

中央社消息說，針對武漢肺炎“吹哨人”李文亮醫師染病身亡引發民憤，胡佳12日轉推一篇文章表示，很多中國人現在理解過去8個月有些要求自由民主的香港市民為什麼喊“黑警死全家”。胡佳說，當初訓誡李文亮的就是這類“網絡安全員警（網安）”，可能還有“國內安全保衛員警（國保）”。這些中共侵犯公民言論自由的爪牙，已經因新冠病毒肺炎危機對億萬人造成傷害，而現在還在滿負荷運行。據胡佳憤怒表示：“禍不及家人，你們共產黨別反覆干這種下三濫的事情！我爸媽都是1957年右派，半輩子受苦受難，八十多歲還被你們威脅恐嚇。要抓直接來找我！”

報道稱，胡佳怒批：“北京國保，你們先恐嚇我父母，逼迫他們就範。然後你們的技術偵察部門完整錄音和監聽我們之間的電話。冷血地作毀傷評估。你們捅別人家幾刀，然後看着他們一家人痛苦地哭喊、掙紮，看着他們如何流淚、如何內心血流如注，看着八旬老人痛不欲生。你們很享受這個過程嗎！？這他X就是你們的專政手段？！”

胡佳並表示，他的父母在北京清華大學和南開大學分別就讀大一、大二時趕上“五七年反右”，因此顛沛流離22年。2001年起，他從事人權工作，頻繁被軟禁、被強制失蹤、被酷刑、被逮捕入獄。“媽為我擔驚受怕得來乳腺癌，切除了左側乳房，現在步履蹣跚。這次她哭喊著讓我保證不再說疫情和人權。我以沉默表達不能。她知道我再進監獄就是生離死別，所以哭”。

中央社說，維權網報道，湖北武漢冠狀病毒肺炎疫情已經蔓延至整個中國大陸，一個多月疫情肆虐仍未得到有效控制。而即便在如此疫情肆虐、如此民意輿論大勢中，中共當局維穩力度不減，四處抓人、傳喚封號，威脅各個意見領袖，要求他們封嘴。該報道除了提及胡佳因關注疫情，其父母遭當局威脅，並指南京著名民主人士郭泉、湖北獨立評論家朱欣欣近日因此相繼遭到警方拘留；12日又傳喚恐嚇廣東深圳的人權律師龐琨。

維權網批評中共當局“防疫無能，維穩有術”。愈來愈蔓延的疫情下，中共當局不但不反省自己的失職與無能，反而變本加厲的封口堵嘴。