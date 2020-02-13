中國按醫學改新冠肺炎統計方式

中國新型冠狀病毒肺炎疫情在持續，改變確診統計方式符合醫學需要，湖北官場大調整開始。

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據本台法廣RFI常駐中國法語記者今天2020年2月13日周四發自北京的報導，新型冠狀病毒確證患者人數在湖北急速攀升，周四公布的最新數據顯示，在過去一天里猛增了上萬人。一些地方負責人現已被解職。

在24小時里，確診人數增加十倍，死亡人數翻了一翻。這些信息從周四一早開始，就在中國的手機里廣泛流傳着，給原本就對官方統計持懷疑態度的公眾輿論增添了一絲恐慌。而實際上，這一增加首先是由於統計方式的改變，從周四起，不僅只是在檢測後呈陽性的病人為確診患者，還包括了那些被醫務部門診斷為病毒性肺炎的患者。

統計方式變化 符合醫學需要

哪為何會有這樣的變化？原因是有太多的病人之前似乎沒有被納入統計。幾周以來，一些在武漢的家庭表示，他們的家人因發熱 ̖ 咳嗽，甚至死在家中，由於沒有被忙作一團的醫院診斷為疑似病例。還有許多醫護人員做見證表示，沒有足夠用於檢測病毒的試劑，許多患者沒有獲得相應的治療。這種改變統計方式的做法極其重要，因為，這是外國專家們所要求的，這對在一線的醫務人員極其重要，只有這樣才能確診病人，統計患者人數。

湖北官場震動 省委書記換人

患者人數增長的同時，懲罰也接踵而至，湖北省委書記已被免職。繼任者應勇來自上海，是中國國家主席的一名親信，他也是一名前法官，在公共安全領域有着豐富經驗。

自從李文亮醫生因新型冠狀病毒肺炎離世後，湖北民眾的怒火至今難消。此外，中國官媒媒體現在證實，武漢市委書記也已換人，由來自濟南的王忠林接手。湖北還有至少五位地方官員被解職。此外，中國國務院港澳辦也有重大人事調整。