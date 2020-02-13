湖北單日死亡人數打破紀錄 暴增242例 新增病例暴漲過萬

湖北當局周四宣布，單日死亡病例新增242例，這是自爆發武漢病毒疫情以來單日死亡記錄最高的一次，累計死亡病例達致1310.同日，湖北省新增確診病例也暴漲14840例，累計確診48206。

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湖北單日死亡病例暴增，使中國全境死亡人數增至1363例，確診人數猛增至59841人。



湖北死亡病例與確診病例暴增，似乎意味着以往的收治策略存在嚴重問題。當局稱，近期湖北對既往的疑似病例展開了排查並對診斷結果進行了訂正，對新就診患者按照新的診斷分類進行診斷。為與全國其他省份對外發布的病例診斷分類一致，13日起，湖北將臨床診斷病例數納入確診病例數予以公布。



根據湖北衛健委最新通報，在全省確診病例與死亡病例中，武漢仍遙居首位，武漢市確診新增13436例，全省死亡病例新增242例，其中武漢佔216例。



湖北全省累計死亡病例1310例，其中，武漢1036例，黃石市9例，十堰市1例，襄陽13例，宜昌11例，荊州23例，荊門24例，鄂州30例，孝感49例，黃岡市58例，鹹寧市7例，隨州14例，恩施4例，仙桃市16例，天門市10例，潛江市5例。



通報稱，湖北目前仍在院治療33693例，其中：重症5647例、危重症1437例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例9028人，當日排除3317人，集中隔離6126人。累計追蹤密切接觸者158377人，尚在接受醫學觀察77308人。

