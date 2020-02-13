習近平：疫情形勢出現積極變化 世衛組織：預告拐點為時太早

習近平12日主持召開常委會討論疫情，稱“疫情形勢出現積極變化，防控工作取得積極成效”，中國疾控中心首席科學家曾光的表達很特殊：“疫情下降的拐點已經出現，但還潛藏着上升的拐點”。不過，世界衛生組織的表達很直接：現在就預告新冠病毒疫情何時結束，為時太早!

廣告 繼續瀏覽後續





根據中國官方最新統計，湖北一省12日死亡病例新增242例，總數達1310例，其中武漢死亡病例1036例。湖北全省12日確診病例激增14840例，累計確診48,206例。全中國確診累計59747，死亡病例累計1365例。



星期三，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光在微博發文稱，疫情下降的拐點已經出現，還潛藏着上升的拐點。

曾光在央視採訪時稱，據他預測，在下降拐點之後，還難以避免又出現一個疫情上升到拐點。理由是，不能低估多大1.6億人口流動返程潮的負面影響，首當其衝的是珠三角、長三角、京津冀地區。



習近平12日主持中共常委會討論疫情，這是中共最高當局幾日內召開的第三次常委會，習近平在會上表示“疫情形勢出現積極變化，防控工作取得積極成效”。不過，世界衛生組織對習近平的樂觀表述不以為然。認為現在就預告新冠病毒疫情什麼時候開始下降，什麼時候終結“為時太早”。



習近平也強調“疫情防控工作到了最吃勁的關鍵階段，要毫不放鬆做好疫情防控重點工作，加強疫情特別嚴重或風險較大的地區防控。”習近平還要求各級領導幹部“確保打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰，努力實現全年經濟社會發展目標任務。”



世界衛生組織緊急項目執行主任邁克爾·萊恩周三稍晚些時候在日內瓦表示，“我認為現在預測新冠病毒疫情何時結束為時太早“。世界衛生組織總幹事譚德塞也表示，中國最近一周疫情形勢相對穩定，但必須極其謹慎，這一疫情可以向任何一個方向發展。