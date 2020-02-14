北京：即日起，所有返京人員抵京後需居家或集中觀察14天

北京新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室周五發布通告稱，從即日起，所有返京人員到京後，均應居家或集中觀察14天。

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下周一將是北京大多數企業復工的日子，此前，在2月2日舉行的北京市新冠肺炎疫情防控新聞發布會上，北京市交通委副主任容軍曾指出，從數據來看，不會出現集中返京的大客流。春運開始14天，通過鐵路、民航出京的超過1000萬人，截至2月2日，還有800萬人未返京。但即便如此，至少800萬的人流量依然會為北京防疫帶來嚴峻考驗。就這一問題，中國工程院院士韓德民在受訪時提出，對於湖北返京的人群，要限制人流量，對於在湖北有效隔離期未滿的人員，可以考慮拒絕其返京。但如何證明返京人員完成了足夠時間的自我隔離，這是一個問題，目前監督保障體系還沒有建立起來。他認為，未來兩三周對於北京是關鍵時期，返程要控制好。尤其以湖北為出發地人員的返京，如果控制不好，可能會帶來北京疫情的加重。而在復工後，在辦公室等公共場所，也要佩戴口罩。

與此同時，在多數企業尚未復工前，部分生產線已經恢復生產。據新華社報道顯示，截至周四，北京已有近7成的大型食品生產企業恢復生產，全市基本食品品種供應充足，能夠保障首都市民日常需求和食品安全。此外，美國加州大學洛杉磯分校公共衛生學院副院長、流行病學資深終身教授張作風亦談到，800萬人返京，給北京疫情防控帶來的壓力很大，如果疫情控制不好，還會進而帶來醫療資源緊張的問題。他並建議在這一背景下，當地醫護人員的防護措施尤其要做好，各科室工作人員要戴好口罩、一次性手套等，通過把院內感染控制好，則有助於全局的疫情防控工作。

而根據北京市公布的這一最新通告顯示，其要求從即日起，所有返京人員到京後，均應居家或集中觀察14天。拒絕接受居家觀察、集中觀察等防控措施的，依法追究責任。通告並指民眾回京前，須提前向在京所在單位及居住的社區（村）報告。經北京衛健委數據介紹，截至2月13日24時，北京市累計確診病例372例。出院79例，死亡3例，另有1例死於其它疾病，289例在定點醫院進行隔離治療，其中危重型22例。值得一提的是，北京所有區縣除最北山區平谷區未有發現病例外，其餘15個區均有報告發現確診或疑似新冠肺炎病例。

同樣針對復工及人口流動給控制疫情帶來的壓力，中國總理李克強在當天到北京西站考察及了解疫情防控工作。李克強稱，要貫徹落實總書記習近平關於加強疫情的防控工作，最大程度降低人員流動可能帶來的疫情傳播風險。在探訪北京西站的調度指揮中心時，他表示，一方面要做好疫情防控，一方面要確保交通通暢，提高通行效率，確保疫情防控物資、生活必需品和人員運輸通暢，協助有序復工復產、更好保障供給，維護正常經濟社會秩序。李克強稱，各地區各部門要堅決有力有效防控疫情，努力實現全年經濟社會發展目標任務。

