哈佛與武漢理工大學合作 美國教育部查滲透嫌疑

兩家美國名校哈佛與耶魯被美國政府調查，它們涉嫌隱瞞數億美元的外國資金來源。其中，美國教育部特別調查哈佛與武漢理工大學的關係。

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據自由亞洲報道說，美國教育部調查哈佛與武漢理工大學關係。美國教育部日前分別緻信哈佛及耶魯大學校長，要求兩家常春藤名校在六十天內重新繳交過去八年接受外國捐贈的相關合約及明細，以利教育部展開全面調查。自由亞洲說，哈佛校方正準備對教育部做出回應。

這是一年來，美國教育部針對外國資金滲透美國高校展開的第七、第八起項目調查。

先前已被調查的學校包含麻省理工學院、康乃爾、喬治城、馬里蘭大學在內的六所指標性大學。教育部發現，他們至少漏報了十三億美元的外國資金捐助，主要捐獻國是中國、卡塔爾及俄羅斯。美國教育部12日在聲明中指控耶魯大學沒有上報過去四年至少3.75億美元的外國資金和合約。其中，阿里巴巴集團副主席蔡崇信捐款成立的耶魯蔡中曾中國中心及耶魯傑克遜全球事務學院被特別點名。

該報道說，截至發稿，耶魯蔡中曾中國中心未回複本台關於中國資金來源的相關問題。

教育部聲明未公開哈佛隱瞞上報的金額，但特別提到哈佛大學沒有適當機制去管制外國資金，也未全面上報。日前，美國司法部起訴了一名哈佛大學教授和兩名中國籍研究員，他們涉嫌隱瞞與中國政府的合作關係，並收受中國政府超過百萬美元的資助。

自由亞洲說翻閱相關文件發現，美國教育部特別要求哈佛提交與武漢理工大學及其代表、武漢理工大學納米重點實驗室及其代表往來的記錄。文件中被點名的中國相關捐贈者還包含中國政府、華為、中國政府負責營運海外孔子學院的“漢辦”(Hanban)、中興通訊(ZTE Corp)等。

自由亞洲指還發現，美國教育部展開調查一年以來，這是首次將中國的”千人計畫”納入要求哈佛及耶魯提交的文件之中。“千人計畫"是中國共產黨中央委員會組織部海外高層次人才的引進計畫。

美國參議院常設調查小組委員會（ Senate Permanent Subcommittee on Investigations）去年發布兩份與中國相關的報告，一是討論中國對美國教育體系的滲透，二是針對中共的千人計畫調查。上述兩份報告的主要負責人、美國參議院常設調查委員會委員會主席、共和黨參議員波特曼(Rob Portman)以書面聲明方式告訴自由亞洲電台，他對於教育部一年來開始加大調查力度感到欣慰。他說， “目前至少有七成以上的美國高校機構未如實申報來自中國的資金。美國兩黨的立法者將進一步通過立法解決這一問題，確保美國的學術自由。”

該報道說，根據美國法律，美國高校不需要報備低於二十五萬美元的捐助。美國智庫國際政策中心研究主任( Center for International Policy)本·弗里曼(Ben Freeman)曾對本台表示，這種過時的資金申報制度，已讓其成為外國勢力滲透的“黑洞”。

據該報道說，美國在台協會（ AIT）前理事主席、布魯金斯學會的資深研究員卜睿哲（Richard Bush）以電郵向自由亞洲電台表示，所有的學術機構都應有制度化的規則，以避免潛在的利益衝突。特別是避免重要的知識產權＂不會落到敵對政府手中。＂

近幾個月，從美國國務卿、美國司法部長、美國聯邦調查局長的公開談話到美國各部會的調查力道，都能發現美國政府對中國滲透的打擊力道不斷加強。美國政治網站 Axios2月12日的報道稱，2019年5月，聯邦調查局的外國影響特別工作組悄悄增設了一個團隊，專門對抗中共在美國的政治介入，尤其是對地方事務的滲透。該團隊隸屬反情報部門，由來自刑事調查、網絡和反恐部門的情報人員組成。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）日前對本台表示，與俄羅斯目標明確的攻擊、干涉美國政治、電子投票系統等滲透做法相比，中國的滲透更加廣泛。“中國的模式比較偏向‘輿論導向’（shaping the narrative）。中國傾向於製造一個有利於自己的輿論環境，進而影響人們的思考方式。”

據自由亞洲說，不過，美國也有一派學者擔憂這波對中國滲透的打擊過於捕風捉影。美國卡內基國際和平基金會副會長包道格（Douglas H. Paal）電郵向本台表示，特朗普政府官員對華強硬的態度，看起來更像是為了博取美國國內民眾的注意。包道格說，“特朗普政府官員相信，表面上對中國強硬的姿態在國內政治上的回報，要好於實際上對中國強硬。所以他們經常大講特講一些對華策略，但實際上卻沒有什麼具體影響力。 ”