悲催: 新冠肺炎指50歲以上男子易被染

武漢醫務人員將新冠肺炎病人轉到蔡甸區醫院隔離2020年2月6日

根據中國和美國衛生研究當局贊助的一份大規模研究，武漢肺炎平均潛伏期是4.75天，致死率估計3.06%，年長男性罹患機率較高。但報道稱由於預印本的研究尚未接受同儕審查，代表研究結果尚待評估，因此不應用於指導臨床實務。

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據中央社今天報道說，中國贊助研究指：50歲以上男性易染武漢肺炎。根據中國和美國衛生研究當局贊助的一份大規模研究，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）平均潛伏期是4.75天，致死率估計3.06%，而年長男性罹患機率較高。



這份研究發表在醫學類論文預印本（preprint）網站medRxiv，作者包括世界衛生組織（WHO）顧問隆吉尼（Ira Longini）、華盛頓大學（University of Washington ）公衛學院流行病學系教授郝樂蘭（Elizabeth Halloran）及北京大學公衛學院學者盧慶彬等14人。

報道稱，這份研究的樣本，涵蓋1月26日為止向中國疾病預防控制中心通報的所有病例，來自中國30省共8866例，其中4021例為實驗室確診。

研究發現，2019年冠狀病毒疾病近半數（47.7%）病患為50歲以上，而男性發病率明顯高於女性，總體基本傳染數（R0值）則為3.77%。與嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）相較，傳染力相當但致死率較低。這份研究標題為“中國所爆發2019年新型冠狀病毒的流行病學和臨床特徵”（Epidemiological and clinical features of the 2019 novel coronavirus outbreak in China）。由中國傳染病防治重大專項、中國國家自然科學基金和美國國立衛生研究院（U.S. National Institute of Health）贊助研究。

該報道說，研究還顯示，2019年冠狀病毒疾病患者診斷罹患中度肺炎的比例最高（69.9%），且60歲以上患有重度肺炎及延後確診的男性，致死率更高出許多，因此有必要針對年長患者及早確診，尤其是男性，以免癥狀演變為重度肺炎。

由於預印本的研究尚未接受同儕審查，代表研究結果尚待評估，因此不應用於指導臨床實務。

消息沒有進一步說明美國贊助研究的細節。