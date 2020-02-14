新冠肺炎北京新危機:前線醫護人員感染多

在這次俗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中，醫療資源嚴重短缺，加上當局在初期隱匿疫情，讓中國抗疫前線的醫療人員暴露在風險中，對北京政府帶來新的危機。中國官方今天首次召開中央政府層級會議，呼籲關注中國醫護人員受感染情況。

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據中央社今天報道說，數百前線醫務人員恐染武漢肺炎，北京面臨新危機。中國國家主席習近平本周前往北京一家醫院視察，呼籲醫務人員全力降低醫院感染率。這是習近平在疫情爆發之後，首次公開露面。

該報道說，武漢當地共有398家醫院，以及近6000個社區診所。武漢市衛生健康委員會指定9家定點醫療機構，以及61家發熱門診醫療機構。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，這些醫院的染病患者中，醫療人員占很大的比例。根據醫務人員在社群平台透露的數據、中國媒體報導，以及醫療期刊文章，感染的醫療工作者人數可能在數百人之譜。上周發表在美國醫學會期刊（Journal of the American Medical Association）論文顯示，武漢市中南醫院有40名醫療人員染病，占院內138名病患中近三成。

據中南醫院重症醫學科主任醫師彭志勇告訴媒體，這個數據和其他醫院相比已經算是低的。他表示，另一家發熱門診機構武漢市第七醫院加護病房2/3醫療人員因為醫療資源不足而遭到感染。

該報道說，武漢市政府坦承N95口罩，護目鏡和隔離衣等醫療資源不足。當地各家醫院也一再在社群媒體呼籲各界捐贈隔離衣，這些保護裝備對於第一線的醫療工作人員來說，攸關生死。

據人民日報在微博的貼文顯示，武漢醫療人員利用塑膠袋製作隔離衣。除了口罩、手套、隔離衣嚴重不足外，醫務人員也被龐大的工作量壓垮。

香港中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌表示，在經過長時間的值班後，院內醫療人員可能在茶水間和會議室發生交叉感染。

再者，政府推遲公布疫情，意味着醫療人員在疫情爆發之初未能意識到潛在的危險。武漢市長周先旺上月向中央電視台坦承，政府沒有即時揭露疫情。

中央社引述上月在新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）發表的首批425起確診病例研究報告，7名醫療工作人員在1月1日到1月10日已經出現感染癥狀。

武漢市衛生當局在1月11日仍堅稱“截至目前沒有發現醫療人員感染”，重申沒有明確證據顯示人傳人。

該報道說，醫務人員感染不僅發生在指定治療院所，也開始在中國其他機構和城市發生。

根據中國新聞周刊報導，非武漢肺炎指定治療醫院武漢市精神衛生中心爆發院內感染，至少有50名患者和30名醫務人員確診。同時，疫情進一步蔓延至中國各省，地處偏遠的新疆和西藏也淪陷。北京、廣西、江西和海南也傳出醫務人員感染個案。

然而，國家衛生委員會此前在每天公布的確診件數中，仍沒有任何醫務人員感染的數據。

反觀在近20年前發生的嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）疫情期間，原本在爆發初期試圖隱匿疫情的當局對於醫務人員染病的數據更加透明。根據當時的國家衛生委員會前身衛生部公布的數據，中國5328起SARS案例，總共有966例醫務人員染病，總計佔18%。