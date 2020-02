新冠肺炎 美國研藥傳重大進展

美國國立衛生研究院(NIH)發表最新研究報告說,製藥公司吉利德科學公司(Gilead Sciences)研發的試驗性抗病毒藥物“瑞德西韋”(Remdesivir)對猴子使用,可有效預防或顯著緩解由病毒導致的中東呼吸綜合症(MERS),此一研究結果讓瑞德西韋用於試驗治療2019新型冠狀病毒提供重要的支援。有消息說,“瑞德西韋”在中國網絡已經有“人民的希望”之稱。

據美國之音報道,美國國立衛生研究院2月13日發布的新聞稿說,研究院的科學家進行的一項新研究發現,這種試驗性的藥物成功地預防了感染中東呼吸綜合征病毒的猴子生病,在猴子感染病毒生病之後用藥則能緩解病症。

這項新研究報告星期四發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上。

該報道說,導致中東呼吸系統綜合症的病毒與2019新型冠狀病毒非常相似。新冠病毒目前導致了全球公共健康危機。新冠病毒病例最初去年12月在中國武漢被發現。

美國國立衛生研究院的科學家用未使用藥物瑞德西韋、感染前24小時使用藥物、感染後12小時使用藥物的猴群做了對照試驗,6天以後比較試驗結果。他們發現,從未使用瑞德西韋的猴群猴子全部生病。感染前用藥的猴群沒有癥狀,肺部無損傷,病毒明顯比沒有用藥的猴子低很多。感染後用藥的猴群癥狀與肺部損傷輕微,病毒量較低。

據進行這一試驗的科學家表示,這一令人感到有希望的研究結果給進一步使用瑞德西韋進行中東呼吸綜合症和2019新型冠狀病毒臨床試驗提供了支持。目前中國至少有兩個用瑞德西韋進行新冠病毒治療的試驗在進行。

報道稱,與此同時,也有科學家告誡說,研究經驗顯示,許多在動物試驗中獲得成功的藥物用於人體會出現呈現各種失敗或得不償失的副作用。因此,瑞德西韋對治療感染中東呼吸綜合症和2019新型冠狀病毒的人的療效如何還需要進行仔細的試驗觀察。