武漢一疫 政權聲名狼藉 習近平開始清洗

習近平周四做了一件大事，讓他的浙江舊部、上海市長應勇取代湖北省委書記蔣超良，讓濟南市委書記王忠林取代武漢市委書記馬國強。習近平做這件事的時候，沒有忘記香港，讓全國政協副主席，也是浙江出身的夏寶龍兼任港澳辦主任。

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武漢失控



武漢疫情，是一件要命的大事，許多湖北人為此付出沉重的代價，痛定思痛，是誰讓他們付出如此巨大的代價，死的死，傷得傷，當局起初封閉信息，堵知情的醫生的嘴，終至於疫情爆發，落到人傳人的可怕地步。信息還是泄露，當局這時候還是內外有別，根據外交部發言人華春瑩所說，1月3號開始，北京就向華盛頓通報疫情，接下來的日子接連通報30次，直到1月20日，疫情形勢突變，泰國之前都已查處新冠病毒病例的時候，當局慌了。習近平表態了。



習近平表態的時候武漢已經失控，他不得已而表態，有了他一句話，他屬下的官員們開始向疫情宣戰，在終於無法封閉住人民的嘴的時候封城，先封武漢，繼而封湖北，把五六千萬人隔離起來遭受煎熬，無數患者尋醫的時候才發現這座城市醫療物資奇缺，大都市的人民瞬間哀求無助。『財經』報道，許多人得不到確診，許多死去的人被當作普通肺炎，死了，都不能列入武漢肺炎死亡名單，當局知道，這個名單上的人越多，將來這筆賬不好算。



武漢是一座千萬人的城市，去武漢的人，從武漢出來的人，每天幾十萬，封城前後大逃亡五百萬，新冠病毒就這樣在全中國加速蔓延，並且出境，向世界蔓延。



人民悲憤



武漢失控，人民悲哀、憤怒。武漢人被封鎖，患者一家一家醫院求醫得不到確診，有些人倒在街上死去的視頻，都通過社交媒體播放出來，武漢這場大難，讓許多普通人看出中共政權為了黨性無視人性，為了政權忽視草民的本質，這些從每日網絡上流露的片言隻語表達了很深的怨恨，有些話語是在生離死別，甚至都不能給親人送葬的時候從心底發出。



輿情洶湧，人民的怒火對準了官員，與其說習近平派去的省市委書記比蔣超良馬國強更有能力消滅瘟疫，不如說習近平派他們去是為了滅火，是為了鞏固被這場大疫撼動的政權。表面看，習近平的權力仍然很強大，但是，李文亮醫生不幸逝世之後，中國人罕見的一致的憤怒，對失去言論自由權利的憤怒，對一個吹哨人被剝奪權利的憤怒，一一指向北京，這也是近年來罕見的。在李醫生逝世前，已經有清華教授許章潤勾勒了“憤怒的人民不再恐懼”的形勢，還有在自己的祖國逃亡的憲政學者許志永發表了勸習近平讓位的檄文。李文亮逝世後，到處都是要求政權向人民道歉，呼籲全國人大落實憲法賦予的言論自由的權利的聲音。習近平派親信重整武漢，意在修補自己黯淡無光的形象。習近平還錯失了一個重要的機會，他至少可以親自去武漢，慰問水深火熱的武漢人民，他不知道為什麼，始終沒有去。



官員不肯背鍋



武漢市委書記馬國強、武漢市長周先旺，在封城不久接受媒體採訪時就表明他們因為沒有得到上面授權，所以不能提前採取對抗疫情的措施，更不能向全社會公布疫情。



武漢市長周先旺走得更遠，在日前出版的武漢官網『漢網』發表的一篇替他叫苦的文章中，周先旺明確表示，武漢早在12月份，就已向中央通報了疫情。周先旺如此大膽，大約知道自己已經是煮熟的鴨子，無處可逃，與其乖乖的當替罪羊，不如先把中南海早知道武漢疫情這件事捅出去。至少，北京罷免他，或許還要向他問罪的時候，他已告訴世人，他所做的都是在執行中央的指示。周先旺這一招比較狠。習近平周四首先罷免了湖北省委書記和武漢市委書記的職務，周先旺市長會被如何處理，北京不會找不到名目。



黨報環球時報總編胡錫進13日有一段很詭秘的話，他說蔣超良和馬國強黯然離職，留下很多思考。胡錫進稱，這兩位官員“本可以把過失的責任主動承擔起來，如果有七分責任，他們應該主動承擔九分”，那就會贏得“諒解”，可是他們給人的印象是只想承認“一小部分”。北京之春榮譽主編胡平評論，胡錫進的意思就是地方官員要把習近平的責任，中央的責任攬在自己頭上，這樣黨中央就諒解了，就不會免你的職了。



中紀委書記趙樂際周四主持一個名叫“重點加強對湖北省、武漢市紀檢監察工作的指導”的常委會，表示“要嚴格執紀執法、追責問責”，依法處理那些敷衍塞責、推諉扯皮等問題。趙樂際這是在為打掃戰場做準備。

習近平面臨的危機很多，香港危機，中美貿易戰雖然簽署了第一階段協議，現在看來難以兌現。但是，在目前這個時刻，武漢疫情是習近平領導的中共政權面臨的最大危機，按理說港澳問題排不上號，但是習近平沒有忘記香港危機。星期四，他任命自己的親信，兼任港澳辦主任，大約在為下一步謀局吧。

