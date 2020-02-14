病毒第二大省廣東懲治八官員立法禁止野味買賣

鄰近香港的廣東，是武漢爆發冠狀病毒肺炎湖北之外第二最多人受到感染的省份，已有超過1200確診個案，而其中又以最接近香港的深圳市最為嚴重。根據廣州市紀律檢查委員會官網披露，有八名官員因抗疫不力而收到懲處，而在此之前，廣東省人大已快速通過一項“特別性決定”，明確禁止濫食及交易野生動物。

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截止2月13日，廣東省武漢肺炎疫情嚴峻，省衞健委公布，新增20個確診病例，累計增至1261宗。新增的20宗確診病例中，有9個來自深圳，廣州則新增1例。另外，目前仍有17個疑似病例、2986名密切接觸者正接受隔離。



廣州市紀委官網指出，近日，從新冠肺炎重點疫區返回廣州的海珠區琶洲街某小區住戶余某及其家人隱瞞病情並未及時接受隔離診治，導致該家庭及小區同棟住戶共6人被確診感染，12名物管人員和同棟住戶被集中隔離醫學觀察。



為此，廣州市紀委監委會同海珠區紀委監委對海珠區疾控中心、琶洲街道、鳳陽街道等有關單位領導及工作人員防控責任落實不力問題進行了嚴肅問責，給予海珠區疾控中心主任郭鉅旋、琶洲街道黨工委書記蘇明慶、琶洲街道辦事處主任楊科、鳳陽街道辦事處副主任王東強誡勉處理；給予海珠區疾控中心副主任潘捷雲政務警告處分；給予琶洲街道辦事處副主任余春麗、琶洲街道東北社區居委會主任徐雁鴻、鳳陽街道城管專職幹部何峻夫黨內警告處分。



廣州市紀委監委強調，在當前疫情防控工作的關鍵階段，全市各級紀檢監察機關要持續強化監督，嚴明紀律，推動各級黨員、幹部履職盡責，為打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰提供有力保障。



此外，這個星期二（11日），廣東省十三屆人大常委會舉行第十八次會議，審議通過一項“特別性決定”，明確提出禁止濫食和交易野生動物；決定授權縣級以上政府，根據防控需要可在12個方面規定臨時性應急行政管理措施。該決定即日起施行。



該決定分別對野生動物的交易消費、食用及其違法責任三處作出詳細規定，要求嚴禁農貿市場、餐飲單位、商場超市、電商平台等交易、消費場所開展野生動物交易、消費活動，在個人責任方面要求革除濫食野生動物的陋習，不得濫食野生動物，對於出售、購買、利用、運輸、攜帶、寄遞野生動物及其製品、濫食野生動物的違法行為，將進行追責。



此次省人大常委會的決定是特殊時期的“緊急立法”，終止日期將由省人大常委會另行公布。



雖然不少專家指出，這次武漢爆發的冠狀病毒肺炎很可能經由野生動物傳染到人類，但至於是哪一種動物或野味，專家們的意見始終不一，有說是由吃蝙蝠引起，也有說病毒是由穿山甲傳染，但中國人愛吃野味，尤其是南方人，卻是一個不爭事實。2003年的沙士疫情，據稱也是廣東人愛吃的果子狸所引起的。

