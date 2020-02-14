紐時報武漢第二名公民記者方斌失蹤並指恐懼與憤怒增

紐約時報今天報道說，中國vlog博主方斌失蹤在批評政府應對疫情不力後與外界斷聯。這是繼律師陳秋實後，一周內在武漢失蹤的第二名公民記者。同一時間，中國當局正對新聞媒體和互聯網採取嚴厲措施，以控制有關這場不斷升級的危機的報道，這讓方斌的支持者擔心他可能已被當局拘留。

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據紐約時報今天對中國疫情簡報說：武漢公民記者方斌失蹤。

該報道說，第二名在武漢報道的公民記者失蹤。曾在武漢疫情中心記錄醫院擁擠狀況的vlog博主方斌失蹤，這讓他的支持者擔心他可能已被當局拘留。方斌在批評政府應對疫情不力後與外界斷聯。這是繼律師陳秋實後，一周內在武漢失蹤的第二名公民記者。同一時間，中國當局正對新聞媒體和互聯網採取嚴厲措施，以控制有關這場不斷升級的危機的報道。

紐約時報說，方斌自上月開始在YouTube上發布來自武漢醫院的視頻，其中一段視頻顯示一輛麵包車裡存放了一堆屍袋。本月早些時候，方斌在一段視頻中表示，自己曾被短暫拘留和訊問。

方斌最後上傳的視頻於周日發布，他向觀眾展示了自己手寫的毛筆字：“全民反抗、還政於民”。與方斌在同一個微信群內的群友稱，他被便衣警察從公寓帶走，但這一說法無法立即得到證實。

據紐約時報引述The Daily指：新冠病毒疫情背後，中國人的恐懼與憤怒 。

兩周前，時報駐華記者Amy Qin和研究員Elsie Chen前往武漢報道疫情。她們見證了封城後當地人的生活和醫院內一片混亂的景象。Amy Qin做客時報音頻節目The Daily，談到她在武漢的見聞、當地居民對疫情的恐懼，以及對政府應對方式的憤怒。

據時報駐華記者Amy Qin指一名採訪對象說道，“這是什麼政府，什麼政府？” 據Amy Qin表示，她在中國報道七年，很少見到民眾如此公開地對政府表達憤怒。