習近平日前北京街頭秀腕測體溫避免體溫槍觸龍首 港專家這樣說

對應武漢肺炎嚴峻疫情，中國各地嚴厲執行戴口罩和體溫檢測，上周一，中國國家主席習近平更在鏡頭前做足防疫措施，戴上口罩，甚至讓醫護人員拿着儀器探熱，不過是透過“手腕”而非額頭，引起網民質疑他忌諱“被體溫槍指頭。蘋果日報今天指，此類網上留言評論均被刪除。

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據蘋果日報今天說，新冠肺炎，習近平探熱探手腕，專家指手腳冰冷未必准。



據該報道稱，對應武漢肺炎嚴峻疫情，中國各地嚴厲執行戴口罩和體溫檢測，上周一，國家主席習近平更在鏡頭前做足防疫措施，戴上口罩，甚至讓醫護人員拿着儀器探熱，不過是透過“手腕”而非額頭，引起網民質疑他忌諱“被槍指頭，面子大於一切”。本港家庭醫生亦表示手部皮膚溫度比較浮動，量度效果不太準確。



蘋果日報說，當年沙士肆虐，董太教你“千祈千祈千祈，洗手洗手洗手”，至少是正確的防疫知識。上周一，習近平在北京街頭視察武漢肺炎疫情，甚至先後兩次親身示範量體溫，從新聞片段看到，他稍為拉高衣袖，讓醫護人員用探熱儀器測量手腕溫度，引起中港網民熱議，質疑是“龍頭不可測”，不過有關言論立刻在微博上“被消失”。



該報道稱，從醫學角度，本港家庭醫生鄭志文指，手腕溫度是皮膚表面溫度，但並不是好的量度體溫位置，因為手部活動多，皮膚較厚，面積範圍較小，一般不太準確，“科技日新月異，可能有很厲害的探熱系統我們不知道”。本港註冊中醫李顯揚亦認為手腕皮膚溫度比較浮動，吹風、戴手套或洗手等都會造成影響，較難得出準確數字，而且中醫認為氣血不足及容易怕冷的人，首先在四肢末端，例如手腳會冰冷，這種情況下，亦未能反映出患者發燒或體溫異常的情況。

