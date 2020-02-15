中梵建交對台威脅再起? 王毅首會羅馬天主教廷外長

中國外交部長王毅會晤梵蒂岡外長拉加格爾（Paul Gallagher），中國官方說，這表示中梵外長首次舉行會晤，是一段時間以來中梵交往的繼續，也將為今後雙方的往來開啟更大的空間。新冠肺炎疫情以來，中國指控台灣利用疫情謀求外交擴展空間。台灣與梵蒂岡建有外交關係。

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據聯合早報今天報道說，台外交響警訊？王毅首度會晤梵蒂岡外長。消息說，王毅於14日在慕尼黑和拉加格爾會晤。

中國外交部長王毅會晤梵蒂岡外長拉加格爾（Paul Gallagher），中國官方說，表示這是中梵外長首次舉行會晤，這是一段時間以來中梵交往的繼續，也將為今後雙方的往來開啟更大的空間。

該報道引據中國大陸外交部官網消息，王毅當地時間14日在德國慕尼黑會晤拉加格爾。拉加格爾對中國抗擊新冠病毒疫情表示支持。教皇方濟各（Pope Francis）熟悉中國大陸和雙方的交往，2018年雙方簽署的《關於主教任命的臨時協議》十分重要，有利於促進天主教徒和中國人民的福祉。

中國官方消息透露，王毅表示，相信梵方會發揮建設性作用，推動國際社會以客觀、理性、科學態度，支持和配合中方抗擊疫情的努力。據王毅說，方濟各教皇多次公開表達對中國的熱愛和祝福。今天是中梵外長首次舉行會晤，這是一段時間以來中梵交往的繼續，也將為今後雙方的往來開啟更大的空間。雙方簽署的《關於主教任命的臨時協議》是富有開創性的實踐，願與梵方進一步增進理解，使雙方積極互動的勢頭不斷發展。

中國官方消息說，雙方在會見中還一致認為，應着眼大局，共同推動不同文明互尊互鑒。

聯合早報說，梵蒂岡目前是台灣的邦交國。