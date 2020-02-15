廣電總局微博竟“預告”習近平是“無產階級革命家”後被刪文

中共總書記習近平的銜頭似乎是日新月異，最近廣電總局智庫12日在官方微博發表評論稱呼習近平為“無產階級革命家”，乍看似乎是官場競相拍馬屁的手法，但原來除了毛澤東和鄧小平之外，中共官方只有對死去而又廣被尊崇的領導，才可享有“無產階級革命家”這個銜頭。根據香港大學中國傳媒研究計畫的官網指出，廣電總局智庫這篇評論難怪很快就被刪文。

廣告 繼續瀏覽後續

廣電總局智庫上述的評論發表於2月12日，標題是《向習近平總書記看齊，為早日奪取勝利而忠誠英勇鬥爭！》



內文指：“記得正正6年前，同樣在2月，北京霧霾很重的日子裡，很多人也不敢出門。2014年2月25日，習近平總書記偉岸的身影出現在南鑼鼓巷，走街串巷，談笑風生，猶如走親訪友。那一次，他沒有戴口罩，當時的新聞里說，‘霧霾尚未散去，總書記已經走來’。”



評論繼續說：“偉大的無產階級革命家身上，無一不充滿革命樂觀主義精神。談及霧霾天氣的時候，總書記曾在7年前的全國兩會上饒有風趣、淡定從容地說，小時候沒有..........。”



港大中國傳媒研究計畫資深研究員班志遠指出，自從人民日報在1946年5月15日創刊以來，一共有40人被冠以“無產階級革命家”這個銜頭，看起來似乎不怎樣的特出，然而應該注意的是，除了毛澤東和鄧小平之外，所有獲此稱號的人，都已是往生，而且這個稱號大多都出現在他們的訃聞之中。



班志遠的研究發現，任何人在生而被冠以這個稱號，必然是非常傑出，例如人民日報就經常這樣稱呼毛澤東，而鄧小平也要在1989年他辭去中央軍委主席之後，才獲此稱呼。



至於其他在逝世後獲此稱號者，則包括馬克思、恩格斯、列寧、史達林、南斯拉夫領導人狄托、魯迅、劉少奇、周恩來、朱德、李先念、張聞天、葉劍英、彭真、鄧穎超（絕無僅有的女性）以及胡耀邦等。



班志遠指出，習近平已故的父親習仲勳也在這個名單之中，而老習的稱號更比其他人多了兩個字“傑出”，成為“傑出無產階級革命家”。



班表示，廣電總局智庫微博這篇文章上載網上24小時不到，就被刪文，微博上只出現以下的通告：信息因違反規則而被屏蔽。



事件最有趣的地方就是廣電總局本身就是監管中國傳媒的單位，但這次自己卻違反規則。至於發文的“廣電總局智庫”，根據班志遠指出，是國家廣播電視總局發展研究中心旗下的一個單位。

