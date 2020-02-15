新冠武漢疫情 黨刊《求是》今曝習近平1月7日即知情並親自指示 更大清洗要來?

中共黨媒《求是》雜誌今日（15日）刊登中共總書記習近平2月3日在政治局常委會應對疫情談話全文。文章顯示，習早在1月7日便已知武漢肺炎疫情，並召開會議對防控工作提出要求。據蘋果日報今天報道說，但當時新華社發稿時，完全沒有提到武漢疫情，習講話通篇都是講其他時政。

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據蘋果日報今天報道，習近平自爆1月7日已知疫情兼批示。分析猜測唔係為卸膊就系要問罪。消息指習近平自爆早於1月7日已知疫情。



蘋果日報引述有觀察人士認為，中共黨刊公開習近平“早已知道武漢疫情並作重要批示”，如果不是單為擡高習、顯示習近平多麼英明神勇，為習“貼金”，以及為自己“卸膊”，就是有問罪湖北和武漢地方當局之意，大有陝西秦嶺別墅事件翻版之意味。



蘋果日報說，據《求是》刊載的談話全文，習近平於2月3日在中央常委會表示，“武漢新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，1月7日，我主持召開中央政治局常委會會議時，就對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出了要求”。此外，談話全文也顯示，習還特別要求“做好維護社會穩定”和“宣傳教育和輿論引導”。此外習近平還強調，國際社會高度關注疫情，中國必須“佔據主動，有效影響國際輿論”，“要主動回應國際關切，講好中國抗擊疫情故事，展現中國人民團結一心、同舟共濟的精神風貌”。習要求全面做好同世界衛生組織、有關國家和地區的溝通協調，“爭取國際社會理解和支持”。



蘋果日報說，緣何1月7日習近平就疫情作批示，但湖北和武漢當局卻置若罔聞，若無其事？翻看當地媒體報道，原來1月6至10日，武漢市要召開人大政協兩會；1月11至17日，湖北省召開兩會。也就是說，地方當局為保兩會順利舉行，無視總書記批示，導致疫情爆發蔓延。相信這或是湖北省委書記蔣超良、武漢市委書記馬國強，雙雙成為習總問責的刀下鬼。



該報道稱，更令疫區人民忿忿不平的是，中國外交部發言人華春瑩早前在例行記者會自爆稱，中方早於1月3日已向美方通報武漢疫情，而內地民眾完全蒙在鼓裡，還在喜氣洋洋準備農曆年，500萬武漢潛在病毒攜帶者，就在這20天左右時間內，離開武漢，把病毒帶到全國、全球各地，最終導致肺炎疫情全球蔓延！



報道稱，事實上，武漢早於去年底12月初，就爆發新冠狀病毒肺炎疫情，直到1月20日中共高層開會要求“引起高度重視，全力做好防控工作”，疫情全貌才告浮現。及至1月23日（農曆年廿九）武漢市當局突然宣告“封城”抗疫，事件才引起舉國轟動，最終疫情才被真正揭開。湖北和武漢市當局對1,400萬武漢人民，近6,000萬湖北人民隱瞞疫情，鐵證如山。



據蘋果日報指出，目前暫時還坐武漢市長位上的周先旺，1月27日晚受訪時稱，疫情“披露不及時，這點大家要理解”，因今次肺炎是傳染病，須依法披露。周稱他早於1月初已向上報告，“我作為地方政府，我必須獲得授權後，才能披露疫情”。周市長的說法被解讀為“卸膊”，將疫情通報延誤責任歸咎於上級。而今習近平又自爆他“早已親自指示”，是要“卸膊”還是要問責下面，蘋果日報說，只有習近平自己最清楚。

